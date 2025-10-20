آمال العرب مع أشبال الأطلس.. شباب المغرب يتطلع للتويج بالنهائي العالمي

حطّ منتخب المغرب للشباب الرحال في ملعب “خوليو مارتينيز برادانوس الوطني”، الذي يستضيف المواجهة التاريخية أمام منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا.

وتنطلق المباراة في الثانية فجر الإثنين بتوقيت القاهرة على أرضية “الملعب الوطني التشيلي”، في نهائي كأس العالم للشباب، وسط ترقب عربي واسع

آمال العرب مع “أشبال الأطلس”

يدخل المنتخب المغربي النهائي وهو يحمل طموحات الجماهير العربية في تحقيق أول لقب عالمي في فئة الشباب عبر التاريخ. وقدّم الفريق مسارًا مميزًا في البطولة، متجاوزًا مدارس كروية عريقة، ما جعله حديث المتابعين في العالم



طريق ملتهب نحو النهائي

واجه منتخب المغرب تحديات قوية منذ بداية مشواره في المونديال. ففي الدور نصف النهائي، اصطدم بمنتخب فرنسا القوي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها “الأشبال” بركلات الترجيح بثبات وشجاعة كبيرة.

الأرجنتين تبحث عن اللقب الثامن

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الأرجنتين للشباب إلى النهائي بعد فوزه على منتخب كولومبيا بهدف دون رد في نصف النهائي. وبهذا الانتصار، خطف بطاقة العبور للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، طامحًا في تعزيز مكانته العالمية.

مباراة تحمل أبعادًا تاريخية



يمثل النهائي المرتقب فرصة ذهبية للمغرب لصناعة إنجاز غير مسبوق في الكرة العربية والأفريقية على مستوى الشباب. وفي المقابل، يسعى المنتخب الأرجنتيني لتأكيد تفوقه التاريخي في هذه الفئة.

تنطلق المواجهة المنتظرة في أجواء جماهيرية مميزة داخل ملعب “تشيلي الوطني”، حيث من المتوقع حضور جماهير مغربية وعربية لدعم ممثل القارة السمراء. وتُعد المباراة محطة حاسمة في سجل الكرة المغربية، خاصة بعد الأداء البطولي على مدار أدوار البطولة



