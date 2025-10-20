قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد رفض خوض الانتخابات.. رئيس الموساد يغلق الباب أمام تأسيس حزب جديد

علي صالح

قال يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، إنه قرر عدم خوض الانتخابات العامة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يترشح لا بشكل مستقل ولا ضمن أي حزب سياسي قائم. 

جاء ذلك وفق ما ذكرته قناة "كان" الإخبارية العبرية، التي أوضحت أن كوهين أبلغ مقربين منه برغبته في الابتعاد مؤقتًا عن الحياة السياسية، والتركيز على نشاطاته في القطاعين الأمني والاقتصادي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في يونيو الماضي، بأن كوهين يفكر في تأسيس حزب سياسي جديد يخوض من خلاله الانتخابات القادمة للكنيست، في ظل تراجع الثقة بالأحزاب التقليدية، وسعي بعض الشخصيات الأمنية البارزة لتقديم نفسها كبديل قيادي جديد داخل الساحة السياسية الإسرائيلية.

وبحسب تقرير للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية (القناة 12)، فإن كوهين تلقى خلال الأشهر الماضية عروضًا من أحزاب مختلفة للانضمام إلى صفوفها، إلا أنه فضل التريث ودراسة المشهد السياسي قبل اتخاذ أي خطوة، موضحة أنه كان يميل إلى فكرة إنشاء فصيل سياسي مستقل يعكس رؤيته حول الأمن القومي والعلاقات الخارجية لإسرائيل.

ويُعد يوسي كوهين من أبرز الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ تولى سابقًا منصب مستشار الأمن القومي في مكتب نتنياهو، قبل أن يُعينه الأخير رئيسًا لجهاز الموساد عام 2016، حيث أشرف على عمليات استخباراتية حساسة داخل وخارج إسرائيل، عززت مكانته في المؤسسة الأمنية والسياسية.

ويُشار إلى أن كوهين، الذي يُلقب في الأوساط الإسرائيلية بـ"رجل الظل"، كان يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد الخلفاء المحتملين لنتنياهو في قيادة اليمين الإسرائيلي، إلى جانب السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن رون ديرمر.

 ومع ذلك، يبدو أن قراره الأخير بالابتعاد عن الساحة الانتخابية يعكس حسابات دقيقة تتعلق بتوازن القوى داخل إسرائيل، وربما انتظارًا لتطورات سياسية قد تفتح أمامه فرصة أنسب في المستقبل.
 

اسرائيل الموساد الانتخابات الإسرائيلية يوسي كوهين نتنياهو الليكود

