مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان يناقش خطة الأنشطة الطلابية

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته رقم (139) ، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس.

واستهل المجلس أعماله بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور عبد المؤمن عبد الرحيم، وكيل كلية هندسة الطاقة لشؤون التعليم والطلاب، الذي وافته المنية مؤخرًا، تقديرًا لإسهاماته في خدمة الجامعة والمجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت خلال الاجتماع علي أهمية مواصلة تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية الحديثة، ويُلبي متطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن جامعة أسوان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تحديث البرامج الدراسية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

أنشطة جامعية

كما شدد على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن خطة العام الجامعي 2025-2026 تتضمن دعمًا واسعًا للأنشطة الرياضية والثقافية والريادية، بهدف تنمية مهارات القيادة والابتكار لدى الطلاب، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التميز العلمي والحياة الطلابية الفعّالة.

وناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها انتظام الدراسة للعام الجامعي الجديد، وآليات دعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات.

وفي ختام الجلسة، وجّه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية وتدعم طلاب الجامعة على كافة المستويات.