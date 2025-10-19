محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية على هامش منتدى السلام..صور

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية المقام داخل إحدى القاعات على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

والذى أطلق جلسته الإفتتاحية الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بمشاركة قادة ومسئولين رفيعى المستوى من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية .

وخلال جولته بالمعرض برفقة نائبه المهندس عمرو لاشين ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بما يقدمه العارضون من منتجات متميزة تعكس مهارة أبناء أسوان وإبداعهم فى تحويل التراث إلى أعمال فنية ذات قيمة اقتصادية وجمالية عالية .

معرض المشغولات

وأكد المحافظ على أن دعم المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية يعتبر رسالة تنموية وثقافية تعكس هوية أسوان الأصيلة ، وتفتح آفاقاً إقتصادية حقيقية أمام المرأة والشباب وأصحاب الحرف التراثية ، ونسعى إلى تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة مستدامة تسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال تقديم الدعم الفنى والتسويقى وتوسيع فرص المشاركة فى المعارض المحلية والدولية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المعرض يعكس إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأن محافظة أسوان تضع ضمن أولوياتها تسويق المنتجات البيئية والتراثية لتعزيز دخل الأسر المنتجة وتمكين المرأة والشباب .

وأوضح بأن تنظيم المعرض بالتزامن مع فعاليات المنتدى يجسد التكامل بين التنمية الإقتصادية والحفاظ على الهوية الثقافية حيث أن الحرف اليدوية تمثل رمزاً للتنوع والإبداع فى المجتمع الأسوانى ، وأداة مهمة لدعم السلام والتنمية المستدامة .

فيما شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الجلسة الإفتتاحة ، وسط حضور لنخبة متميزة من قادة ومسئولين رفيعى المستوى من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، فى مقدمتهم رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدى برى ، ووزراء خارجية أنجولا والصومال ومالى وتشاد والسودان واليمن وبوركينا فاسو ، بالإضافة إلى وزير داخلية روندا .