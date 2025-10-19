جامعة أسوان تحتضن جلسة تدريبية لتعزيز كفاءة الباحثين

استضافت جامعة أسوان فعاليات الجلسة التدريبية لوحدة المكتبات الرقمية، وذلك بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، علي مدار يومين بالحرم الجامعي بصحاري.

ويأتى ذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لتعزيز منظومة البحث العلمي بالجامعات، وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.. نحو نشر علمي مسؤول ومتميز عالمياً.

وتهدف هذه الجلسة إلى تمكين الباحثين من أدوات البحث العلمي الحديثة، ورفع كفاءتهم في استخدام الموارد الرقمية المتاحة عبر بنك المعرفة المصري، مع تسليط الضوء على أهمية النشر الأكاديمي المسؤول، وتفادي المجلات العلمية المزيفة أو غير المعتمدة.

صرّح الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، مؤكدًا علي أهمية هذه الجلسات في دعم المنظومة البحثية بالجامعة، وان جامعة أسوان حريصة على توفير بيئة علمية متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال البحث والنشر الأكاديمي. ومن خلال هذه الجلسات التدريبية، نعمل على تعزيز وعي الباحثين بكيفية الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الوقوع في فخ المجلات المزيفة أو غير الأخلاقية.

أنشطة جامعية

كما أضاف" نصرت "نثمّن التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للجامعات، ممثلًا في وحدة المكتبات الرقمية، والذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في بناء منظومة بحث علمي حديثة ومتطورة تدعم مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

واوضح رئيس جامعة أسوان ،انه تضمنت محاور الجلسة التدريبية،التعريف بخدمات وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات ،مع استعراض خدمات اتحاد المكتبات الجامعية المصرية وكيفية الاستفادة منها.

عرض وتحليل المؤشرات الببليومترية الجديدة ضمن قواعد الترقيات (الدورة الخامسة عشرة)والتعرف على أدوات التحقق من المجلات العلمية وتجنب النشر في الدوريات المزيفة.

كما شهدت الجلسة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، حيث تفاعل الحضور مع المحاور المطروحة، وسط مناقشات علمية بناءة، تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحول الرقمي في دعم البحث العلمي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة مستمرة من البرامج التي تسعى جامعة أسوان من خلالها إلى تأهيل كوادرها البحثية لمنافسة نظرائهم في الجامعات الإقليمية والدولية، والارتقاء بجودة البحث العلمي المصري.