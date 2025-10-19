قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية والاستثمار: تطوير منظومة تصدير متكاملة وفق المعايير الدولية لدعم تنافسية المنتج المصري
الرئيس السيسي: منتدى أسوان فرصة لمناقشة الممرات الاستراتيجية وتعزيز التنمية في القارة الأفريقية
الرئيس السيسي: أفريقيا تقف في صدارة المتأثرين من الظروف الدولية
قمة نارية في أنفيلد.. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد.. وصلاح في مهمة خاصة
انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة
«الخارجية»: أفريقيا تثبت رغم التحديات أنها قارة حيوية وغنية بمواردها وخاصة البشرية
مشاهد العنف على الشاشات.. قنابل نفسية تهدد وعي الأطفال والمراهقين | طبيب نفسي يوضح
مصر والصحة العالمية توقعان استراتيجية التعاون القُطري 2024–2028 لتعزيز النظام الصحي
التموين : لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم
المقاولون العرب تنتهي من تنفيذ مشروعات طرق مدينتي باليسا وكومي بشرق أوغندا
وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان عقب محادثات في الدوحة
مصرع تباع وإصابة سائق في تصادم جامبو بـ عامود إنارة على الدائري.. صور
محافظات

جامعة أسوان تحتضن جلسة تدريبية لتعزيز كفاءة الباحثين

أنشطة جامعية
أنشطة جامعية
محمد عبد الفتاح

استضافت جامعة أسوان فعاليات الجلسة التدريبية لوحدة المكتبات الرقمية، وذلك بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، علي مدار يومين  بالحرم الجامعي بصحاري.

ويأتى ذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لتعزيز منظومة البحث العلمي بالجامعات، وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.. نحو نشر علمي مسؤول ومتميز عالمياً.

وتهدف هذه الجلسة إلى تمكين الباحثين من أدوات البحث العلمي الحديثة، ورفع كفاءتهم في استخدام الموارد الرقمية المتاحة عبر بنك المعرفة المصري، مع تسليط الضوء على أهمية النشر الأكاديمي المسؤول، وتفادي المجلات العلمية المزيفة أو غير المعتمدة.

صرّح الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، مؤكدًا علي  أهمية هذه الجلسات في دعم المنظومة البحثية بالجامعة، وان جامعة أسوان حريصة على توفير بيئة علمية متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال البحث والنشر الأكاديمي. ومن خلال هذه الجلسات التدريبية، نعمل على تعزيز وعي الباحثين بكيفية الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الوقوع في فخ المجلات المزيفة أو غير الأخلاقية.

أنشطة جامعية

كما أضاف" نصرت "نثمّن التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للجامعات، ممثلًا في وحدة المكتبات الرقمية، والذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في بناء منظومة بحث علمي حديثة ومتطورة تدعم مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

واوضح رئيس جامعة أسوان ،انه تضمنت محاور الجلسة التدريبية،التعريف بخدمات وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات ،مع استعراض خدمات اتحاد المكتبات الجامعية المصرية وكيفية الاستفادة منها.

عرض وتحليل المؤشرات الببليومترية الجديدة ضمن قواعد الترقيات (الدورة الخامسة عشرة)والتعرف على أدوات التحقق من المجلات العلمية وتجنب النشر في الدوريات المزيفة.

كما شهدت الجلسة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، حيث تفاعل الحضور مع المحاور المطروحة، وسط مناقشات علمية بناءة، تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحول الرقمي في دعم البحث العلمي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة مستمرة من البرامج التي تسعى جامعة أسوان من خلالها إلى تأهيل كوادرها البحثية لمنافسة نظرائهم في الجامعات الإقليمية والدولية، والارتقاء بجودة البحث العلمي المصري.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

