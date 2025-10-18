قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
طب أسوان تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد فى أجواء من الفخر

انتصارات أكتوبر
انتصارات أكتوبر
محمد عبد الفتاح

في أجواء من الاعتزاز الوطني والفخر الأكاديمي، نظّمت كلية الطب بجامعة أسوان احتفالًا مميزًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بالتزامن مع استقبال الطلاب والطالبات الجدد للعام الجامعي 2025-2026، والذي يقام تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد الكلية وذلك بحضور قيادات الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد الحفل حضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الذي عبّر عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، مشيرًا إلى أهمية ربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر المشرف.

وقال "نصرت"  في كلمته ان إحتفالات أكتوبر المجيدة تُمثل مناسبة عظيمة نستحضر فيها روح النصر والعزيمة، وهي ذات القيم التي نغرسها في طلابنا، ليتخرجوا أطباء يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الوطن والارتقاء بصحة الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

انتصارات أكتوبر


وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن الكلية حريصة على تقديم بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التفوق العلمي والانتماء الوطني. ونحن نحتفل اليوم بانتصارات شعب مصر، ونستقبل جيلًا جديدًا من طلاب الطب، مؤكدين لهم أن التفوق والإنسانية هما شعار الطبيب الناجح. وإن أبواب الكلية مفتوحة دائمًا لدعم طلابها أكاديمياً ونفسيا ومهنيا.

كما شارك في الحفل كلا من
الدكتور مصطفى الطبري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  ، الدكتور أشرف معبد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وحشد كبير من طلاب الكلية.
وتضمن الحفل عروضًا فنية وطنية، وكلمات تحفيزية من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب فقرات للتعريف بأنشطة الكلية وخدماتها التعليمية والبحثية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من رؤساء الأقسام المتميزين والطلاب المتفوقين، كما تم الترحيب الرسمي بالطلاب الجدد، وسط أجواء احتفالية عكست روح الأسرة الواحدة التي تميز كلية الطب بجامعة أسوان.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

