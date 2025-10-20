تدخل عاجل لإصلاح الإنسداد المفاجئ بخط الطرد الرئيسى بمحطة الكرور بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم التدخل السريع لمواجهة أى معاناة قد يتعرض لها المواطن الأسوانى ، حيث تم تنفيذ حل عاجل وفورى لإصلاح خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور بعد إكتشاف حدوث إنسداد مفاجئ به فى مسافة بطول 35 متر أمام مدرسة شجرة الدر بالشرطة العسكرية .

ولفت إلى أنه تم بالتوازى مع ذلك إتخاذ الإجراءات التنفيذية السريعة من خلال توفير الإعتمادات المالية لإنشاء محطة رفع المشتل الجديدة كحل جذرى للقضاء على المشكلة بشكل كامل وذلك ضمن خطة المشروعات العاجلة الخاصة بمنظومة الصرف الصحى من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى.

وكلف المحافظ معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالإشراف الميدانى الكامل على أعمال الإصلاح من موقع الحدث لضمان إنجازها فى أسرع وقت وبأعلى جودة فنية.

جهود متنوعة

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان ، تم التنسيق الفورى بين الجهات المعنية ، وفى مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة ، وشركة المقاولون العرب المنفذة للأعمال، حيث تولى المهندس محمد عبدون نائب رئيس فرع الشركة متابعة مراحل الإصلاح ميدانياً لحظة بلحظة .

ولفت بأن أعمال الإصلاح شملت تنفيذ إحلال وتجديد للجزء المتضرر من الخط ، مع زيادة أقطار المواسير من 250 مللى إلى 315 مللى لإستيعاب كميات أكبر من مياه الصرف ، ولضمان كفاءة التشغيل المستقبلية بما يقلل من فرص تكرار الإنسداد أو الأعطال فى هذه المنطقة الحيوية ، وتم إنزال وتركيب المواسير الجديدة.

وأشار معاون المحافظ إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء تنفيذ الأعمال ، وحتى الإنتهاء من إصلاح الخط ، موضحاً بأنه تم الإنتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء العمل فى محطة رفع المشتل الجديدة للصرف الصحى لإستيعاب تصرفات منطقة الكرور ، وسوف يتم بدء العمل بها خلال أيام للقضاء على هذه المشكلة تماماً .