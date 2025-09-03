الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوى انطلاقة لتجديد منظومة الأخلاق المحمدية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل فرصة عظيمة، لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التى وصفها الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف

وتابع الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوى الشريف انطلاقا حقيقيا ومتجددا، لتجديد منظومة الأخلاق فى كل مفاصل الحياة من إكرام الطفولة والعناية بها واكتشاف مواهبها، ومن إكرام المرأة والبر بها وجبر خاطرها، ومن الصدق فى القول والفعل، ومن الأمانة والوفـاء ومن مواجهة كل صور الحزن والقنوط واليأس، ومن المواجهة الجسورة لكل صور الغلو والتطرف والعنف والإرهاب.

كما أضاف الرئيس السيسي أن الاحتفالية تأتي في إطار العناية بالعلم والبحث العلمى فى كافة ميادينه ومجالاته، ومن الوفاء للوطن والحفاظ عليه، والاستعداد للموت والشهادة فى سبيل حمايته، والسعى فى جمع شمل كل أبنائـه على الخير والنجاح ومــــن الصبر على الأذى والصفح عنه.

وأكمل أنه هكذا ينبغى أن يكون احتفالنا بيوم مولده الشريف وهكذا ينبغى أن نترجم حبنا لمقامه العظيم ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، إلى برامج عمل منيرة بنور الإيمان والحب لله ولرسوله، تقوم بترشيد واقعنا المعاصر وتنير له الطريق، حتى يكون حبنا له.