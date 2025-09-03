الجبهة الوطنية: الحزب سيمثل الوسطية المعتدلة داخل البرلمان

أكّد النائب سليمان وهدان، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يتّجه إلى ترسيخ موقعه داخل البرلمان كتيار وسطي معتدل، يميل دائمًا إلى مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، دون الانحياز الأعمى لأي طرف.

وأضاف خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحزب يسعى لتشكيل ائتلاف سياسي برلماني أو العمل بشكل مستقل في حال دعت الحاجة، بما يعزز من مبدأ التعددية ويدعم الممارسة الديمقراطية داخل مجلس النواب.

وأوضح وهدان أن الأداء الجيد للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، التي حصل خلالها على 22 مقعدًا رغم الدفع بعدد محدود من المرشحين، يعكس نجاح نهج الحزب القائم على "الكيف وليس الكم".

وأشار إلى أن الاختيارات اعتمدت على معايير دقيقة، منها التلاحم مع المواطنين والقدرة على عرض مشكلاتهم، إلى جانب خلفية سياسية قوية وامتداد اجتماعي داخل الدوائر.

وفيما يخص استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب المقبلة، شدد وهدان على أن الحزب لا يعتمد فقط على الكاريزما أو الشعبية، بل يجري مقابلات واختبارات دقيقة للمرشحين تشمل الثقافة والقدرة على التعبير والحوار، كما يُفضّل المرشحين الذين ينتمون لعائلات برلمانية أو لهم دور مجتمعي بارز في محافظاتهم، لما يمثلونه من قدرة على التأثير وخدمة المواطنين من خلال العمل النيابي الجاد.

وفي حديثه عن التحالفات المحتملة، كشف وهدان عن تنسيقات قائمة بين حزب الجبهة الوطنية وأحزاب أخرى، مشيدًا بالنضج السياسي الذي ظهر خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للأحزاب السياسية في ظل مناخ يتطلب وعياً وطنيًا عميقًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد على أهمية أن يكون لدى النواب الجدد رؤية واضحة وقدرة على التواصل الثقافي مع المواطنين من خلال المؤتمرات والصالونات التوعوية، دعمًا لمعركة الوعي التي تخوضها الدولة.

