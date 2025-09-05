قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كيف نظم قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب ؟

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
أميرة خلف

نظم قانون العمل الجديد والذي تم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر، ضوابط إضراب الموظفين ، حيث نصت المادة (۲۳۱)  من القانون على أن  للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًـ ا لمـصالحهم المهنيـة والاقتصادية والاجتماعية .


وذلك بعد اسـتنفاد طـرق التـسوية الوديـة للمنازعـات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمـه مـن خـلال المنظمـة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقـررة  فى هذا القانون .


و يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهـة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتـاب  مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتـضمن الإخطـار الأسـباب الدافعـة  للإضراب ومواعيده .


كما حظر القانون الجديد على العمال الدعوة إلى الإضراب ، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقيـة عمـل  جماعية أثناء مدة سريانها .


و يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقـدم خـدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى .


كما يحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها .

و يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خـلال مدة الإضراب .

في حين يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، الإغلاق الكلى أو الجزئ ى للمنـشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم ، وذلك فى الأوضاع ، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .


فى تطبيق أحكام المادة (٢٣٦) من هذا القانون ، يجب على صـاحب العمـل أن  يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنـة تـشكل لهـذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجـرا ءات ، التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .

قانون العمل الجديد إضراب إضراب العمال مجلس النواب قانون العمل

