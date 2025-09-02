"الشعب الجمهوري": نستعد بقوة لانتخابات النواب.. والمنافسة ستكون أكثر شراسة من الشيوخ

أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيراً إلى أن المنافسة المنتظرة ستكون أكثر حدة من تلك التي شهدتها انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وأوضح الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن الحزب عمل خلال الأشهر الماضية على إعداد قائمة من المرشحين المحتملين لتمثيله في مجلسي النواب والشيوخ، مع مراعاة طبيعة واختصاص كل غرفة برلمانية.

وأشار إلى أن معايير اختيار المرشحين اعتمدت على عدد من المحددات، في مقدمتها السمات الشخصية، مثل حسن السمعة والنزاهة والكفاءة، إلى جانب قدرة المرشح على التعبير بفعالية عن رؤية الحزب وبرنامجه داخل البرلمان، سواء في الجانب التشريعي والرقابي بمجلس النواب، أو في المهام الدراسية والاستشارية بمجلس الشيوخ.

وأضاف أن الحزب يعكف حالياً على إجراء مشاورات داخلية مكثفة، بالإضافة إلى مشاورات تتعلق بتشكيل القوائم، تمهيداً للإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين فور الكشف عن الجدول الزمني للانتخابات.

وشدد المتحدث باسم الحزب على أن التواصل مع المواطنين لا يقتصر على موسم الانتخابات فقط، قائلاً: "من الخطأ الكبير أن يقتصر التواصل مع الشارع على يوم التصويت فقط، فالحزب موجود ومشارك في الحياة العامة بشكل مستمر".

واختتم الشقنقيري تصريحاته بالإشارة إلى أن الحزب نفذ عدداً من الفعاليات والأنشطة خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت ندوات ومنتديات ومعسكرات، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي والتعريف ببرنامجه الرسمي.