إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
رياضة

نجم يد الأهلي: نطمح للفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

عمر سامي
عمر سامي

أكد عمر سامي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق وصل إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب جاء بفضل الخبرات الكبيرة للاعبين، والجهد الذي بذلوه منذ بداية البطولة وحتى الوصول النهائي.

وأكد سامي أن الفريق جاء إلى المغرب بهدف واحد فقط وهو التتويج باللقب، للمرة الثالثة على التوالي وهو الأمر الذي يصعب على أي فريق تحقيقه.

وقال إن الفريق يجهز لكل مباراة بشكل منفصل، ويستعد لها جيدًا من خلال محاضرات الفيديو والتركيز على الهجوم والدفاع، ومع بداية كل مباراة يشكل اللاعبين الضغط المبكر على المنافس من أجل حسم الأمور مبكرًا.

وأوضح سامي أن الفرق الإفريقية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهذا ما يتعامل معه الأهلي باحترافية كبيرة، لكي يواكب هذا التطور ويظل في الصدارة القارية.

اختتم عمر سامي حديثه موجًها رسالة شكر لجماهير الأهلي التي تدعم فريق رجال اليد باستمرار، حتى وهو يشارك خارج مصر، وأكد أن الفريق يعد الجماهير بالعودة إلى مصر بكأس البطولة.

