نجم يد الأهلي: نطمح للفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

أكد عمر سامي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق وصل إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب جاء بفضل الخبرات الكبيرة للاعبين، والجهد الذي بذلوه منذ بداية البطولة وحتى الوصول النهائي.

وأكد سامي أن الفريق جاء إلى المغرب بهدف واحد فقط وهو التتويج باللقب، للمرة الثالثة على التوالي وهو الأمر الذي يصعب على أي فريق تحقيقه.

وقال إن الفريق يجهز لكل مباراة بشكل منفصل، ويستعد لها جيدًا من خلال محاضرات الفيديو والتركيز على الهجوم والدفاع، ومع بداية كل مباراة يشكل اللاعبين الضغط المبكر على المنافس من أجل حسم الأمور مبكرًا.

وأوضح سامي أن الفرق الإفريقية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهذا ما يتعامل معه الأهلي باحترافية كبيرة، لكي يواكب هذا التطور ويظل في الصدارة القارية.

اختتم عمر سامي حديثه موجًها رسالة شكر لجماهير الأهلي التي تدعم فريق رجال اليد باستمرار، حتى وهو يشارك خارج مصر، وأكد أن الفريق يعد الجماهير بالعودة إلى مصر بكأس البطولة.