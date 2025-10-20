«رجال يد الأهلي» يواجه منتدى درب السلطان المغربي اليوم بنهائي إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين مع فريق منتدى درب السلطان المغربي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام بالمغرب.

وتقام المباراة داخل صالة محمد الخامس، وتنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى إلى إضافة لقب إفريقي جديد لدولاب البطولات.

ويأمل الأهلي كذلك في حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه.

ونجح الأهلي في التأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 37 - 14، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت بينهما أمس الأحد، وفي المقابل تأهل منتدى درب السلطان يعد فوزه على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 33 - 24.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.