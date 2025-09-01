قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: كلمة مصر بقمة العشرين أكدت على ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع الموارد ومواجهة التحديات المشتركة

عياد رزق
عياد رزق
حسن رضوان

أكّد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن كلمة مصر خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين حملت رسائل مهمة تؤكد على التزام الدولة المصرية بدعم القضايا العالمية المشتركة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.


وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن مصر شددت من خلال كلمة ممثلها السفير راجي الأتربي، على ضرورة أن تكون الحلول المطروحة داخل مجموعة العشرين شاملة للجميع، لا تقتصر على دولها فقط، بل تمتد لتشمل الدول النامية والمتأثرة بالأزمات العالمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة في توزيع الموارد ومواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن كلمة مصر ركزت على أن التحدي المرتبط بالأمن الغذائي هو تحدٍ عالمي، لا يمكن فصله عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن نجاح أي حلول مرهون بارتباطها بإصلاحات شاملة للنظام المالي والتجاري العالمي، وسد الفجوات التمويلية في البنية التحتية، إلى جانب ضرورة التعامل مع التغيرات المناخية باعتبارها أحد أبرز الضغوط المؤثرة على الأمن الغذائي في العالم.


وأكد رزق أن مصر أوضحت في كلمتها أن هذا الملف يمثل أولوية قومية، خصوصًا فيما يتعلق بمياه الأنهار العابرة للحدود، وأنه لا يمكن فصل الأمن المائي عن الأمن الغذائي، وهو ما يستدعي إدراج هذه القضايا على أجندة تحركات مجموعة العشرين بشكل متكامل.


واختتم عياد رزق  بيانه بالتأكيد على أهمية ما طرحته مصر بشأن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، خاصة في الدول التي تواجه تحديات مناخية أو نقصًا في الموارد، معتبرًا أن هذه الرؤية تعكس إدراكًا عميقًا لدور الابتكار في حل الأزمات العالمية المعقدة.

مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري عياد رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ| القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

رابط صندوق الإسكان.. كيفية حجز الشقق بالإسكان الاجتماعي 2025

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير دار الهدايا بالإسكندرية

شيخ الأزهر ووزير الصحة

بحضور فضيلة الإمام الأكبر.. توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة

بالصور

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد