برلمان

الشعب الجمهوري: قوة مصر بقيادة الرئيس السيسي قادرة على حماية أمنها القومي

غزة
غزة

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتكشف عن مخططات مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر قيادةً وشعبًا رفضًا قاطعًا.

تصريحات نتنياهو مرفوضة وتكشف مخططات مشبوهة

وأوضح "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر بما تمتلكه من قوة سياسية وعسكرية ومكانة إقليمية لن تسمح بتمرير أي مشروع يستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأنها كانت ولا تزال الحصن العربي الأول في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في أرضه.

وأشار أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إلى أن تحركات القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل حاجزًا حقيقيًا أمام تلك المخططات، وأن القاهرة تلعب دورًا تاريخيًا في حماية الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

واختتم عبد الصمد تصريحاته بتأكيد دعمه للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء ردًا حاسمًا وواضحًا على تصريحات نتنياهو، مشددًا على ضرورة توحيد الصف العربي والدولي في مواجهة هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة وتضرب مبادئ العدالة الدولية.

