مصر المستقبل: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد أمن واستقرار المنطقة

أعرب حزب "مصر المستقبل"، برئاسة المستشار رضا حجي، عن استهجانه للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نواياه بتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسات تصعيدية مرفوضة تسعى إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإعادة إنتاج أزمات تُهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وجدد حزب "مصر المستقبل"، في بيان، موقفه الثابت برفض وإدانة أي محاولات لفرض التهجير على الشعب الفلسطيني، تحت أي مسمى أو ذريعة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لن تُحل إلا من خلال استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن استمرار استهداف المدنيين، ومحاولات فرض واقع جديد بالقوة، يُعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويحوّل الخطاب الإسرائيلي إلى أداة تضليل سياسي ودعاية مكشوفة تتناقض مع الشرعية الدولية.

وطالب الحزب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه حماية الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير القانونية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.

وأكد أنه سيظل داعمًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأنه سيقف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو العبث بحقوقهم التاريخية المشروعة، مجددًا التزامه بموقف مصر الثابت في دعم فلسطين على المستويين الشعبي والرسمي.