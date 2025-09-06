قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

أيام قليلة ويبدأ الترشح لعضوية البرلمان، وهذه الأيام هناك اجتماعات معلنة وأخرى غير معلنة، وتكثر النقاشات والتحالفات. لكن يظل السؤال الأهم: ماذا نريد نحن من عضو البرلمان القادم؟ ماذا نتوقع منه أن يفعل، وكيف نأمل أن يكون أداؤه؟ نحن ننتظر أن يكون قريبًا من الناس، حاضرًا في قضاياهم، صادقًا في مواقفه، وأن يتعامل مع المسؤولية باعتبارها تكليفًا لا تشريفًا. نرجو أن يوفق الله الشعب المصري في اختيار من يعبر حقًا عن مصالحه، ومن يكون قادرًا على أن يتحمل هذه الأمانة الكبيرة.
 

الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 سبتمبر 2025 موعدًا لفتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات البرلمان، ليستمر استقبال الطلبات لمدة محددة وفق القواعد المنظمة. وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية التي يجب أن تُجرى وفق الدستور خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالي في يناير 2026. هذا يعني أن مصر مقبلة خلال الشهور القليلة القادمة على استحقاق انتخابي كبير، سيحدد شكل البرلمان حتى عام 2030 تقريبًا

البرلمان القادم ليس مجرد مجلس جديد، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة والمجتمع على تجديد الحياة السياسية بروح أكثر جدية وفاعلية. المطلوب أن يكون النائب صوتًا للأمة لا مجرد ممثل لدائرته، وأن يتحمل مسؤوليته كاملة في التشريع والرقابة، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي برلمان قوي.

النائب الذي نحتاجه هو من يمتلك رؤية واضحة تتجاوز المصالح الضيقة. نريده نائبًا يناقش قوانين التعليم والصحة والاستثمار والتحول الرقمي بنفس الحماس الذي يتحدث به عن مشكلات الخدمات اليومية. نريده نائبًا يراقب الحكومة بضمير، يدفعها إلى الشفافية، ويحاسبها إذا قصرت، ويشجعها إذا أحسنت. فالبرلمان ليس خصمًا للحكومة ولا تابعًا لها، بل شريك يوازن بين النقد والدعم، بين الرقابة والتعاون.

. البرلمان الفاعل هو الذي يسن تشريعات تلمس تفاصيل الحياة اليومية، في العمل والسكن والصحة والتعليم، وهو الذي يرفع صوت الناس حين يشتد عليهم العبء الاقتصادي أو حين تضيق بهم الأزمات.
وتبقى المسؤولية الكبرى على الناخبين. حسن الاختيار هو بداية الطريق. كل صوت يُلقى في الصندوق هو شهادة ثقة، وأمانة تحدد شكل السنوات المقبلة. فإذا أحسن الناس الاختيار، سيكون لدينا مجلس قوي يليق بتاريخ مصر وطموحاتها، أما إذا سيطر الضعف والمصالح الضيقة، فسندفع جميعًا الثمن.
الانتخابات فرصة جديدة لبداية مختلفة، أكثر وعيًا ومسؤولية، يكون فيها صوت الشعب هو الاقوي، ويكون فيها النائب مؤتمنًا على هذا الصوت.

البرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

منارة أمل للقارة السمراء ..مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

رجل الأعمال ايمن الجميل

أيمن الجميل: زيادة الصادرات 19% مؤشر لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

نقابة السياحيين

السياحيين تطلق مبادرة أنت مصر مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد