الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، رفضه القاطع للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محاولة تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي، مشدداً على أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً للثوابت الإنسانية والقانون الدولي، ومحاولة فاشلة لفرض أمر واقع على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مصر الداعم الأكبر والأصدق للقضية

أوضح الجمل أن الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعباً، عبرت على مدار عقود عن مواقف مشرفة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، فهي الداعم الأكبر والأصدق للقضية، ولم تتخلَ يوماً عن نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحاً وحاسماً في أكثر من مناسبة حين أكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم هو ظلم بيّن، وأن مصر لن تشارك في ظلم أو تصفية للقضية الفلسطينية، بل ستظل صوت الحق الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.

تصريحات نتنياهو لن تنجح في النيل من صمود الفلسطينيين

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو لن تنجح في النيل من صمود الفلسطينيين، ولا من المواقف المصرية الراسخة، التي باتت عنواناً للشرف والالتزام العربي. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني وبعض الأراضي العربية المحتلة.

واختتم المهندس باسم الجمل تصريحه قائلاً: سنظل نقف خلف الدولة المصرية في مواقفها العادلة والمشرفة، ونؤكد أن أمن مضر وفلسطين والعرب كل لا يتجزأ، وأنه لا مكان لمحاولات تزوير الحقائق أو فرض سياسات الأمر الواقع على حساب الدم الفلسطيني.

فلسطين القضية الفلسطينية البرلمان الجبهة الوطنية

