القضية الفلسطينية.. محلل سياسي يكشف الموقف المصري السعودي

أكد اللواء الدكتور محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، إن الموقف المصري والسعودي تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ممتد منذ أمد بعيد.

وأكد الحربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذا التنسيق يسير بوتيرة جيدة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح الحربي، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، دون رادع حقيقي من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الاحتلال غير قادر على خوض أي حرب أو الاستمرار في عملياته دون الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً إلى أن واشنطن أنفقت ما يقارب 550 مليار دولار على إسرائيل منذ عام 1945، في صورة دعم عسكري واقتصادي.