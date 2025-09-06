وزير الخارجية : القضية الفلسطينية تتصدر أولويات السياسة المصرية

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.



وأشار عبد العاطي إلى أن مصر وقطر ناقشتا المقترح الأمريكي الأخير الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، إلا أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض جميع المبادرات والاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، شدد عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية، معتبرًا أن ما يشهده قطاع غزة من "إبادة وتجويع" يهدد مستقبل القضية برمتها. وأشار إلى أن استهداف المدنيين بات ممنهجًا حتى في أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء، لافتًا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع "محدود للغاية"، ولا يتجاوز 200 شاحنة يوميًا في أحسن الأحوال، وهو ما لا يلبي أدنى احتياجات السكان.