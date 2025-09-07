استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق واسعة في غزة

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم /السبت/، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن الأم فداء كمال اللوح وطفلتها بتول استشهدا جرّاء قصف الاحتلال لخيمة نازحين، غرب مستشفى الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، بعد إطلاق النار وقصف الاحتلال لهم في منطقة زيكيم شمال غزة.

كما استشهد مواطن برصاص مسيرة للاحتلال في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واستشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة مرتجى في حي الزيتون جنوب المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المباني السكنية، شرق بركة الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 62 مواطنا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64 ألفا و368 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162 ألفا و367 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

