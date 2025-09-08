عبد الفتاح يحيى: مصر تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الحكومة على تمكين القطاع الخاص ودفعه لمستوى أكثر نموًا مؤشر إيجابى، موضحا أن الدولة تعمل على زيادة تمكين القطاع الخاص، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

و أشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن زيادة تمكين القطاع الخاص أولوية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مشاركته في جهود التنمية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات.



وشدد عضو النواب على ضرورة الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنمية بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تجدر الاشارة إلى أن حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.