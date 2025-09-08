قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مرأة ومنوعات

البروتين.. غذاء لبناء العضلات أم سم بطيء للجسم؟

ريهام قدري

أصبح البروتين كلمة السر في عالم الرياضة واللياقة البدنية، حيث يتجه الكثيرون لتناوله سواء من الطعام أو المكملات، طمعًا في الحصول على جسم رياضي وعضلات قوية. لكن مع تزايد الإقبال، يطرح البعض تساؤلًا مشروعًا: هل البروتين فعلًا غذاء مفيد أم أنه سم بطيء يهدد الصحة؟
بين الفائدة والضرر
يؤكد خبراء التغذية أن البروتين عنصر أساسي لا غنى عنه، فهو يدخل في تكوين العضلات، الشعر، الجلد، والهرمونات، كما يساعد على التئام الجروح وتجديد الخلايا. وتشير الدراسات إلى أن الرياضيين يحتاجون كميات أكبر من البروتين، قد تصل إلى 2 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.


في المقابل، يحذر الأطباء من الإفراط غير المحسوب في تناوله، خاصة من المكملات منخفضة الجودة أو اللحوم المصنعة، إذ قد يؤدي ذلك إلى مشكلات بالكلى أو زيادة الضغط على الكبد. 

كما أن الاعتماد على البروتين فقط وإهمال الكربوهيدرات والدهون الصحية يسبب خللًا غذائيًا يضر بالجسم على المدى الطويل.
المعادلة الذهبية
القاعدة الأهم، وفقًا للأطباء، هي التوازن. فالبروتين يصبح غذاءً قويًا لبناء العضلات وصحة الجسم عندما يؤخذ بالقدر المناسب ومن مصادر طبيعية صحية مثل الأسماك، الدجاج، البيض، والبقوليات.

 أما تناوله بشكل عشوائي وبكميات تفوق حاجة الجسم، فقد يحوله بالفعل إلى عبء يرهق الأعضاء الحيوية.

البروتين فوائد البروتين بروتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

