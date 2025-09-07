قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يترأس الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر عقب أعادة تشكيله

وزير الإسكان والمرافق خلال الاجتماع
وزير الإسكان والمرافق خلال الاجتماع
آية الجارحي

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وذلك عقب إعادة تشكليه، لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.

وفي مستهل الاجتماع ، أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للمجلس عقب قرار إعادة تشكيله، بعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي المطورون العقاريون، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد قام بإطلاق الاسترتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على هامش المنتدى الحضري العالمي فى نوفمبر الماضى.

وأشار إلى حرص الرئيس على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المصرية من خلال إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة ، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين، بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية لموافاة الوزارة بكافة الآراء والمقترحات من تلك الجهات للبدء في تطبيقها.

وقال إن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة كافة الجوانب الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وأهدافها فيما يخص ملف ترشيد الطاقة والاستماع إلى كل الآراء من السادة الأعضاء تمهيداً لإقرار الاستراتيجية باجتماع المجلس المقبل، مضيفًا أن الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز لجذب القطاع الخاص والحكومي على تنفيذ مشروعات خضراء، بجانب وجود عدد من المحددات التي يتم الالتزام بها للاستفادة من تلك الحوافز.

تنفيذ استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام

وتناول الاجتماع اختصاصات المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، ومنها متابعة تنفيذ استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام، ومتابعة تطوير نظم تقييم واعتماد البناء الأخضر والمستدام التي يقوم بها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وغيرها من الأنظمة لتقيم استدامة المباني والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإعداد واقتراح السياسات التي تؤدي إلى نشر وتطبيق فكرة البناء الأخضر والمستدام، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال البناء الأخضر والمدن المستدامة، والعمل على بناء القدرات البشرية من خلال التدريب ونشر الوعي والابتكار في مجال تطبيق أنظمة ومعايير  البناء الأخضر والمدن المستدامة.

كما تناول الاجتماع، إنجازات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لنشر البناء الأخضر، ومنها: نظام تقييم الهرم الأخضر المصري GPRS، خطط بحثية تطبيقية، وتدريب واعتماد خبراء، إبرام عدد من البروتوكولات، وكودات ودلائل وتشريعات بنائية، ودراسات واستشارات هندسية، والإشراف على تنفيذ الإسكان الأخضر.

كما تطرق الاجتماع ارتباط استراتيجية العمران الاخضر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ومشاركة مصر ضمن المبادرات الدولية للعمران الأخضر بجانب منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والتي تستهدف تحسين كفاة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج تمويل المباني الخضراء، وتحفيز الابتكار في مجال تقنيات ومواد البناء الخضراء، وتنمية وتطوير مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف، وتعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي. 

وعبر المشاركون فى الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم البالغ لحرص وزارة الإسكان على الاستماع لكافة الأراء والمقترحات وصولاً إلى صيغة متكاملة للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام حتى تلبى كل التطلعات وتحقق الهدف المنشود منها .

وزير الإسكان استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام بحوث الإسكان المجتمعات العمرانية العمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

الزمالك

شريف أشرف: الزمالك قدم أداء فني رائع أول 4 مباريات بالدوري

جون غدوارد وفيريرا

خالد الغندور: اقتراح فى الزمالك بتكوين لجنة كرة تعاون جون إدوارد فى القلعة البيضاء

أحمد عبد القادر

تأجيل التفاوض مع أحمد عبد القادر لتجديد عقده.. تفاصيل

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد