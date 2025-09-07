وزير الإسكان يترأس الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر عقب أعادة تشكيله

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وذلك عقب إعادة تشكليه، لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.

وفي مستهل الاجتماع ، أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للمجلس عقب قرار إعادة تشكيله، بعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي المطورون العقاريون، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد قام بإطلاق الاسترتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على هامش المنتدى الحضري العالمي فى نوفمبر الماضى.

وأشار إلى حرص الرئيس على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المصرية من خلال إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة ، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين، بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية لموافاة الوزارة بكافة الآراء والمقترحات من تلك الجهات للبدء في تطبيقها.

وقال إن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة كافة الجوانب الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وأهدافها فيما يخص ملف ترشيد الطاقة والاستماع إلى كل الآراء من السادة الأعضاء تمهيداً لإقرار الاستراتيجية باجتماع المجلس المقبل، مضيفًا أن الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز لجذب القطاع الخاص والحكومي على تنفيذ مشروعات خضراء، بجانب وجود عدد من المحددات التي يتم الالتزام بها للاستفادة من تلك الحوافز.

تنفيذ استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام

وتناول الاجتماع اختصاصات المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، ومنها متابعة تنفيذ استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام، ومتابعة تطوير نظم تقييم واعتماد البناء الأخضر والمستدام التي يقوم بها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وغيرها من الأنظمة لتقيم استدامة المباني والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإعداد واقتراح السياسات التي تؤدي إلى نشر وتطبيق فكرة البناء الأخضر والمستدام، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال البناء الأخضر والمدن المستدامة، والعمل على بناء القدرات البشرية من خلال التدريب ونشر الوعي والابتكار في مجال تطبيق أنظمة ومعايير البناء الأخضر والمدن المستدامة.

كما تناول الاجتماع، إنجازات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لنشر البناء الأخضر، ومنها: نظام تقييم الهرم الأخضر المصري GPRS، خطط بحثية تطبيقية، وتدريب واعتماد خبراء، إبرام عدد من البروتوكولات، وكودات ودلائل وتشريعات بنائية، ودراسات واستشارات هندسية، والإشراف على تنفيذ الإسكان الأخضر.

كما تطرق الاجتماع ارتباط استراتيجية العمران الاخضر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ومشاركة مصر ضمن المبادرات الدولية للعمران الأخضر بجانب منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والتي تستهدف تحسين كفاة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج تمويل المباني الخضراء، وتحفيز الابتكار في مجال تقنيات ومواد البناء الخضراء، وتنمية وتطوير مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف، وتعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.

وعبر المشاركون فى الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم البالغ لحرص وزارة الإسكان على الاستماع لكافة الأراء والمقترحات وصولاً إلى صيغة متكاملة للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام حتى تلبى كل التطلعات وتحقق الهدف المنشود منها .