مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية

أدّى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك برفقة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، والسفير المصري لدى ماليزيا، كريم السادات، وعدد من العلماء والقيادات الدينية والسياسية بالبلاد.

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في العاصمة الماليزية

وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد بن فواز علي فاضل، مفتي ماليزيا، حيث دارت الخطبة حول احترام الكبير ومكانته في الإسلام، مؤكدًا أن توقير الكبار ورعاية حقوقهم من دلائل الإيمان، ومن القيم التي تُشيِّد المجتمعات الراشدة وتُرسِّخ روح المودة والتراحم بين أفرادها، موضحًا أن احترام الكبير ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل عبادة تُقرب إلى الله، وتعبير عن أصالة الأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

وتأتي زيارة مفتي الجمهورية إلى ماليزيا في إطار تعزيز التعاون العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والبحثية الماليزية، وذلك تلبيةً لدعوةٍ كريمةٍ من فضيلة المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، والتي تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الماليزي، وعدد من العلماء والقيادات الدينية بالبلاد.

مفتي الجمهورية يبارك تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للسعودية

يذكر أن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قدم خالص تهانيه وتمنياته القلبية إلى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، بعد صدور قرار تعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء.

ودعا الدكتور عياد اللهَ سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ الفوزان في مهمته الجديدة، وأن يسدد خطاه في أداء هذه المسؤولية الجليلة، وأن ينفع الأمة بعلمه الغزير وجهده الصادق، راجيًا أن يكون عمله خالصًا لوجه الله الكريم وأن يوفَّق في خدمة الإسلام والمسلمين.