ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
ديني

مفتي الجمهورية يبارك تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للسعودية

عبد الرحمن محمد

عبر فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تهانيه وتمنياته القلبية لسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، بعد صدور قرار تعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء.
ودعا الدكتور عياد اللهَ سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ الفوزان في مهمته الجديدة، وأن يسدد خطاه في أداء هذه المسؤولية الجليلة، وأن ينفع الأمة بعلمه الغزير وجهده الصادق، راجيًا أن يكون عمله خالصًا لوجه الله الكريم وأن يوفَّق في خدمة الإسلام والمسلمين.

وألقى مفتي الجمهورية محاضرة علمية بجامعة صباح الماليزية، فرع لابوان، حول «علم الفلك ودوره في الحضارة الإسلامية»، حيث أكد فضيلته أن علم الفلك يُعَدُّ من العلوم ذات الأهمية الكبرى في جميع الحضارات والثقافات، مشيرًا إلى أنه يحظى بمكانة خاصة في الحضارة الإسلامية لارتباطه الوثيق بكثير من العبادات والمواقيت الشرعية التي أمر الله تعالى بها عباده.

وأوضح المفتي، أن النصوص الشرعية أكدت هذا الارتباط، مستشهدًا بقوله تعالى، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}، وقوله سبحانه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، وقوله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، وكذلك بحديث النبي ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»، مبينًا أن هذه النصوص تدل على أن علم الفلك ليس علمًا ثانويًا في الحضارة الإسلامية، بل هو علم أصيل يرتبط به أداء العبادات على وجهها الصحيح.

صالح الفوزان مفتي السعودية دار الإفتاء هيئة كبار العلماء

