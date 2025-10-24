قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً
أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده
«الإيمان والأسرار».. قداسة البابا يوضح شروط الوحدة الحقيقية ويؤكد: الطريق ليس سهلا دون حوار لاهوتي
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا
في مؤتمر الكنائس العالمي.. قداسة البابا: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد

الشبورة
الشبورة
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة في الظهيرة تكون مختلفة عن فترة المساء، وفارق درجات الحرارة يصل إلى 12 درجة، وهناك شبورة صباحية غدا السبت، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

وحذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة التي تظهر في الصباح الباكر، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر، وأكدت أنه تم اليوم الجمعة غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة عن البوابات.

ظهور الشبورة

 

وأكدت غانم أن غلق البوابات بالإسكندرية حتى ظهور الشمس، وأن ظهور الشبورة يؤكد أن هناك استقرار في الأحوال الجوية، وأنه متوقع ظهور الشبورة غدًا صباحًا.


وقالت منار غانم إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات عن الأيام الماضية، لكن ستظل العظمى على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية، والجميع سيشعر أن فترة النهار حارة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأيام الماضية كانت تسجل درجات حرارة 32 و33 و34 درجة،  لكن اليوم درجات الحرارة متوقع أن تكون بين 30 إلى 31 درجة، فالبلاد خلال فترة النهار تكون حارة.

12 درجة

 

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن فترة الصباح أيضًا تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وفي بعض المناطق الجديدة تسجل 17 درجة، فهناك فارق في درجات الحرارة بالنهار عن الليل يصل إلى 12 درجة.

وأوضحت أن سرعات الرياح بها اعتدال، وجميعها بين 20 إلى 28 كيلو مترا، لكن هناك شبورة تظهر على الطرق، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء السير في الصباح.

ذروة الموجة الحارة انتهت 


وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ بداية الأسبوع بلغ ذروته اليوم الخميس، حيث سجلت القاهرة العظمى 34 درجة مئوية، لتبدأ موجة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق، إيذانًا بعودة الطقس الخريفي المستقر.

تغيرات متوقعة في حالة الطقس الأيام المقبلة


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على تقلبات خفيفة في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تتغير الكتل الهوائية تدريجيًا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمالية نشاط محدود للرياح على بعض المناطق المكشوفة.

نصائح للمواطنين لتجنب تقلبات حالة الطقس


ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وارتداء الملابس الخريفية تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المحافظات الشمالية.

كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة تفاصيل حالة الطقس وتغيراتها أولًا بأول، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء ودخول البلاد في مراحل الانتقال الجوي بين الفصول.

الأحوال الجوية درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

مصرع شقيقين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في أسوان

المتهمين

13 ألف صاروخ.. القبض على 3 عاطلين يروجون لبيع الألعاب النارية بالقاهرة

إسعاف

إصابة 3 سيدات في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد