شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة في الظهيرة تكون مختلفة عن فترة المساء، وفارق درجات الحرارة يصل إلى 12 درجة، وهناك شبورة صباحية غدا السبت، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

وحذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة التي تظهر في الصباح الباكر، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر، وأكدت أنه تم اليوم الجمعة غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة عن البوابات.

ظهور الشبورة

وأكدت غانم أن غلق البوابات بالإسكندرية حتى ظهور الشمس، وأن ظهور الشبورة يؤكد أن هناك استقرار في الأحوال الجوية، وأنه متوقع ظهور الشبورة غدًا صباحًا.



وقالت منار غانم إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات عن الأيام الماضية، لكن ستظل العظمى على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية، والجميع سيشعر أن فترة النهار حارة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأيام الماضية كانت تسجل درجات حرارة 32 و33 و34 درجة، لكن اليوم درجات الحرارة متوقع أن تكون بين 30 إلى 31 درجة، فالبلاد خلال فترة النهار تكون حارة.

12 درجة

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن فترة الصباح أيضًا تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وفي بعض المناطق الجديدة تسجل 17 درجة، فهناك فارق في درجات الحرارة بالنهار عن الليل يصل إلى 12 درجة.

وأوضحت أن سرعات الرياح بها اعتدال، وجميعها بين 20 إلى 28 كيلو مترا، لكن هناك شبورة تظهر على الطرق، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء السير في الصباح.

ذروة الموجة الحارة انتهت



وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ بداية الأسبوع بلغ ذروته اليوم الخميس، حيث سجلت القاهرة العظمى 34 درجة مئوية، لتبدأ موجة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق، إيذانًا بعودة الطقس الخريفي المستقر.

تغيرات متوقعة في حالة الطقس الأيام المقبلة



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على تقلبات خفيفة في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تتغير الكتل الهوائية تدريجيًا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمالية نشاط محدود للرياح على بعض المناطق المكشوفة.

نصائح للمواطنين لتجنب تقلبات حالة الطقس



ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وارتداء الملابس الخريفية تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المحافظات الشمالية.

كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة تفاصيل حالة الطقس وتغيراتها أولًا بأول، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء ودخول البلاد في مراحل الانتقال الجوي بين الفصول.