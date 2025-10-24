قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة

شبورة
شبورة
البهى عمرو

حذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة التي تظهر في الصباح الباكر، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر، وأكدت أنه تم الآن غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة عن البوابات.

وأكدت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الشبورة مستمرة حتى الساعة التاسعة، وأنه تم غلق البوابات بالإسكندرية حتى ظهور الشمس، وأن ظهور الشبورة يؤكد أن هناك استقرار في الأحوال الجوية، وأنه متوقع ظهور الشبورة غدًا صباحًا.

 


 

وقالت منار غانم إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات عن الأيام الماضية، لكن ستظل العظمى على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية، والجميع سيشعر أن فترة النهار حارة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأيام الماضية كانت تسجل درجات حرارة 32 و33 و34 درجة،  لكن اليوم درجات الحرارة متوقع أن تكون بين 30 إلى 31 درجة، فالبلاد خلال فترة النهار تكون حارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن فترة الصباح أيضًا تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وفي بعض المناطق الجديدة تسجل 17 درجة، فهناك فارق في درجات الحرارة بالنهار عن الليل يصل إلى 12 درجة.

وأوضحت أن سرعات الرياح بها اعتدال، وجميعها بين 20 إلى 28 كيلو مترا، لكن هناك شبورة تظهر على الطرق، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء السير في الصباح.

 درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتتراوح درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، كالتالي:

على السواحل الشمالية تكون العظمى 29 درجة.

على الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون العظمى 31 درجة.

على شمال الصعيد تكون العظمى 33 درجة.

على جنوب الصعيد تكون العظمى 37 درجة.

