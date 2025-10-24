الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح

تحدث محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، عن رؤيته وطموحاته في المرحلة القادمة ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن العمل داخل القلعة الحمراء قائم على فكر التنمية والاستثمار المستدام.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات النادي الأهلي يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر، حيث يخوض الغزاوي السباق ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وقال الغزاوي في تصريحاته للمركز الإعلامي للأهلي:"قائمة الكابتن محمود الخطيب تسير على نهج واضح عنوانه التنمية والاستثمار، وهي رؤية تُترجم طموح النادي إلى مشروعات حقيقية على الأرض، سواء في فروع الأهلي الأربعة أو ملف الاستاد أو تطوير منظومة التسويق والرعاة ومضاعفة العوائد".

وأضاف:"ما تحقق في السنوات الماضية ليس نهاية الطريق، بل خطوة جديدة نحو مستقبل يليق باسم الأهلي. الميزانية التي تجاوزت 8 مليارات جنيه ليست مجرد رقم، لكنها ثمرة عمل وتخطيط ورؤية جماعية، وهي في الوقت ذاته مسؤولية تتطلب مزيدًا من الإبداع في إدارة الموارد".

وشدد الغزاوي على أن الأهلي لا يقارن إلا بالكبار، قائلاً:"نحتاج إلى حلول ذكية وأفكار مبتكرة لمواكبة التطور العالمي، فالأهلي مؤسسة رياضية واقتصادية كبرى يجب أن تبقى دائمًا في موقع الريادة".

وأكد أن انتماءه للأهلي لا يرتبط بمنصب بل بروح العطاء، موضحًا:"منذ طفولتي وأنا أتعلم داخل جدران الأهلي معنى الانتماء الحقيقي. الأهلي بالنسبة لي بيت وتاريخ ومسؤولية. خدمت النادي في مواقع مختلفة، وسأظل أعتبر خدمته واجبًا مقدسًا لا يتغير بتغيّر المناصب".

ودعا الغزاوي أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات قائلاً:"الأهلي لا يعرف التزكية، فالمشاركة واجب على كل عضو، لأنها ليست فقط تصويتًا بل مساهمة في رسم مستقبل الكيان. يوم 31 أكتوبر هو يومكم، فالأهلي يستمد قوته منكم".

واختتم الغزاوي حديثه باستحضار تجربته السابقة مع رموز القلعة الحمراء، مؤكدًا:"كنت ضمن قائمة الكابتن حسن حمدي في انتخابات 2004، واليوم يشرفني أن أكون مع الكابتن محمود الخطيب للمرة الثانية. أن يرتبط اسمي بهاتين القامتين هو وسام شرف أعتز به، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجمعية العمومية وجماهير الأهلي".