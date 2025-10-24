2.5 مليون دولار .. تفاصيل عقد حكيم زياش مع الوداد المغربي

كشفت تقارير الصحف المغربية عن تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

وبلغت قيمة عقد حكيم زياش مع الوداد المغربي نحو 2.5 مليون دولار في موسم واحد بجانب حوافز إضافية متعلقه بالأداء والبطولات.

وحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن الصفقة هي الأغلى في بطولة الدوري المغربي.

أعلن هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد المغربي، تعاقد ناديه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف.

وقال آيت منا في تصريحات صحفية، إن حكيم زياش وقع عقدًا مع الوداد المغربي لمدة موسم ونصف مع خيار التمديد.

سبب اختيار زياش للوداد



وأضاف أن المفاوضات كانت سلسة مع النجم المغربي، مشيرًا إلى ان حكيم زياش فضًل الوداد على عروض خارجية مغرية، حيث أراد اللعب في بلده.