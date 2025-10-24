الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء اليوم.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك سبق وفاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي.