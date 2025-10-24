قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور د.محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللقاء التوعوي حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب، والذي حاضر خلاله  الداعية مصطفى حسني، ونظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر.

حضر اللقاء التوعوي، د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من الطلاب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جامعة القاهرة الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الشباب، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ودعم قيم الانتماء الوطني والفكر المستنير، بما يسهم في بناء شخصية طلابية متوازنة تجمع بين العلم والإيمان

وفي مستهل كلمته، رحب د.محمد سامي عبد الصادق، بالحضور داخل قبة جامعة العريقة منارة العلم، مؤكدًا أهمية لغة الخطاب وضرورة ايصاله للملتقي بأسلوب يسير ومبسط، لافتًا إلى أن لغة الخطاب تختلف وفق المتحدث بها والمستمع إليها، فلغة الخطاب الموجهة لفئة الشباب تختلف عن اللغة المستخدمة للشيوخ، موضحًا أن نجاح الداعية مصطفى حسني هو قدرته على إيصال المعلومات الدينية بسهولة وبلغة قريبة للشباب.

ومن جانبه، قال د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة تحرص على تعزيز دورها التنويري والتثقيفي في بناء وعي طلابها، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والفكر المستنير، وتحمي الشباب من التطرف الفكري ومحاولات التشويه والانحراف عن القيم الأصيلة للمجتمع المصري بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتثقيف الفكري والديني، مشيرًا إلى أهمية عرض الخطاب الديني بأسلوب عصري قريب من فكر الشباب ولغتهم.

وقال الطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الجامعة تتسم أفكارها بالوسطية والرقي، وهدفها الرئيسي هو التنوير الفكري والديني لطلابها، مشيرًا إلى أن الفهم الصحيح  للدين يكون من خلال العودة إلي المصادر الرئيسية وهي " القرآن والسنة النبوية الصحيحة" وليس تفسير الدين وفق الأهواء، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على التطرف الفكري وأصبح أفراد المجتمع يعيشون في بيئة آمنه ومستقرة.

وفي مستهل كلمته، خلال اللقاء، أوضح الداعية مصطفى حسني، التعريفات المتعددة للوعي لدى المتخصصين، وأن من أقصر تعريفات الوعي هو القدرة على الاتيان بالمعلومة الصحيحة والدقيقة، وأن الإنسان أساس وجوده في الدنيا هو عبادة الله ولابد أن يزداد وعيه بمفهوم العبودية والدين لكي يمتثل لأمر الله، مشيرًا إلى أن الإنسان يمر بأربع مراحل وهي مرحلة العدم التي لا يدرى بها الانسان ولا يتذكر منها شيئا، ثم مرحلة الدنيا للعيش على الكرة الأرضية، ثم النزول للبرزخ، ثم الآخره والحساب والخلود.

وأضاف الداعية مصطفى حسني، أن رحلة التعرف على الدين هي رحلة لا تنتهي، وأن الوعي الدينى يتطلب الوقوف على حقيقة الاسلام والتعرف علي مفهوم الإيمان، متطرقًا إلى مفهوم الجهاد فى الإسلام والذي يعنى بذل المجهود لتحقيق المقصود، وأن كل إنسان لديه مقصود فهو مجاهد في سبيل الله، وأن كل انسان ينبغي عليه الحفاظ علي الحقوق الدينية والمالية والنفسية للآخرين، وأن خلاصة التدين هو التعاطف وأن أول أسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو الرحمن وأن رحمته وسعت كل شئ.

كما قدم الداعية مصطفي حسني، شرحاً مفصلاً للطلاب عن مفهوم العمل الصالح، موضحا سبل تطبيق أركان الإسلام الخمسة وكيفية أدائها والرخص التي أباحها الله لعباده داخل كل ركن من هذه الأركان، موجهًا الطلاب بضرورة التغلب على العادات السيئة التي تُضعف أجسادهم مثل التدخين والمسكرات، لأن 7 من كل 10 ممن تناولوا المسكرات بأنواعها المختلفة كانت بسبب الأقران وخوفهم مما يعرف بالرفض الاجتماعي، كما وجه الطلاب ضرورة الإمتنان لفضل الله والتي تجعل الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على ممارسة الرياضة، وأن يدركوا الفرق بين الرضا والطموح.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة للداعية مصطفى حسني لجهده ودوره في رفع وعي الشباب وتعريفهم بالمفاهيم الصحيحة للدين، إلى جانب التقاط الصور التذكارية.

قاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة الداعية مصطفى حسني مصطفى حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

متهم

بسبب قضايا النفقة.. زوج ينهي حياة طليقته في شبرا الخيمة

أنابيب

تحرير 93 محضر مخالفة فى حملات تموينية بالقليوبية

ارشيفية

لخلافات بينهم.. إصابة سيدة بطلق ناري بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد