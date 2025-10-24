قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

4514مواطنا استفادوا من خدمات قافلة جامعة القاهرة التنموية بالوادي الجديد

حسام الفقي

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة على مدار 3 أيام،  بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وديوان عام محافظة الجيزة، ورئاسة مجلس المدينة، ووزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وهيئة تعليم الكبار، وصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.

وأوضح التقرير، نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 4514 مواطنًا، وتم إجراء 57 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وتحويل الحالات الحرجة لإستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والخدمات التوعوية لأكثر من 1328 مواطنًا.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات متنوعة لتحسين مستوي معيشة المواطنين، مستهدفة كل الفئات العمرية، والمساهمة في دعم القرى والمناطق الأولى بالرعاية من خلال تقديم خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لجامعة القاهرة ، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، والدراسات العليا للتربية، والآثار، والآداب، والإدارة المركزية للشئون الطبية، ومركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت كافة الخدمات الطبية بالمجان، والتي شملت الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كما قدمت خدمات بيطرية، وبرامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والتوعية بسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، وتنمية مهارات الأطفال، والتخاطب وتعديل السلوك، والإرشاد الأسري، وتقديم الدعم النفسي، وتدوير المخلفات، لافتًا إلى تقديم القافلة دورات من خلال مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار التقرير، إلى تقديم القافلة خدماتها  البيطرية بالوحدة البيطرية بقرى مركز الواحات البحرية لنحو 5171 حالة بيطرية لعدد 97 مزارعا، شملت توقيع الكشف وتشخيص وعلاج والتدخلات الجراحية، وصرف الأدوية بالمجان، مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة.

ورصد التقرير، تقديم القافلة ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر لصغار السن وذلك لطلاب التعليم الاساسي، استفاد منها نحو 170 طالبا وطالبة من المدارس الثانوية، كما قدمت القافلة الخدمات التوعوية والصحية لرفعي الوعي الصحي بأمراض اللثة والفم والأسنان وتنظيم الأسرة والطب الوقائي والتمريض استفاد منها نحو 1150 مواطنا.

وأوضح التقرير، تنظيم القافلة عدة ندوات بمشاركة متخصصين فى الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وأستفاد منها ما يقرب من 500 مواطن من مواطني المدينة، بالإضافة إلي تنظيم عدة فعاليات للطفولة والأمومة داخل مستشفى الواحات البحرية المركزي، كما قدمت الخدمات التربوية والنفسية لدعم ذوي الهمم من خلال فريق الطفولة المبكرة بالجامعة، وعقد ندوة لمعلمي رياض الأطفال بالمدرسة، وعقدت ندوات ومحاضرات للكبارعن دور التعليم فى بناء الإنسان والحراك الاجتماعي على مستوي مدارس مدينة الباويطى الثانوي العام والصناعي والثانوي الأزهري.

ورصد التقرير، عقد القافلة امتحانات فورية لـ٥٣ أميا من خلال كلية الدراسات العليا للتربية، إلى جانب تنظيم أنشطة لفريق بيت التطوع بالجامعة التابع لصندوق مكافحة وعلاج التعاطي و الإدمان استفاد منها ما يقرب من 450 مواطنا بمختلف الأعمار، كما استهدفت حوالي ١٥٠ طالبا وطالبة بالمدرسة.

وضمت القافلة ضمت مجموعة من التخصصات الطبية شملت جراحة عامة، وجراحة أطفال، وأمراض باطنة، وطب الأطفال، والرمد، والجلدية، وأمراض النساء والتوليد، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة القافلة التنموية مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة

