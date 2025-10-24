العمل في إسبوع.. دعم العمالة غير المنتظمة.. وفرص عمل لذوي الهمم.. وحملات مكثفة لتطبيق قانون العمل

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف " يوضح نشاط الوزارة خلال 7 أيام ،لرصد الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران،حيث شهد هذا الأسبوع عددًا من الفعاليات والأنشطة المهمة التي شملت مجالات التدريب، والتفتيش، والرعاية الاجتماعية، والتعاون الدولي، وبناء الوعي الوطني..إلى التفاصيل .

وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

قال :نحن ماضون في بناء مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر وتاريخها ويحقق جودة حياة أفضل لكل مواطن..جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى استراتيجية للتحول الرقمي وتمكين الكوادر بالمهارات المستقبلية، شملت ميكنة خدمات إصدار كعب العمل إلكترونيًا، وتطوير منصة العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الربط الإلكتروني مع دول عربية، وتحديث منظومة اختبارات مزاولة المهن لمواءمة المهارات مع احتياجات السوق.

🔹 *وزير العمل يفتتح ورشة تثقيفية حول قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول*

لمناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول،افتتح الوزير ورشة تثقيفية لشرح أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بمشاركة ممثلي شركات البترول، حيث أكد أن القانون يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز مناخ العمل اللائق. تناولت الورشة المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم مهارات العاملين.

حملات لتطبيق قانون العمل الجديد

تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران،تم التفتيش على 1730 منشأة خلال 19 يومًا فقط..بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا...وأعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقًا للقانون الجديد، حيث تم تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات وقود مخالفة، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية للاشتراطات، تأكيدًا لحرص الوزارة على حماية العاملين وسلامة بيئة العمل.

وزير العمل يبحث مع عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة قطر تعزيز التعاون

لمتابعة نتائج زيارة الدوحة الأخيرة وبحث آفاق التشغيل والتدريب المشترك ،استقبل الوزير محمد جبران سعادة محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث جرى بحث تنفيذ التفاهمات التي تمت خلال زيارة الوزير للدوحة، وتعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية في الجانبين.

🔹 *بحث تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بمنطقة شق الثعبان وتأسيس مركز تدريب مهني جديد*

التقى الوزير وفدًا من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان لبحث سبل التعاون وتطبيق أحكام القانون الجديد، ووجّه بدراسة إنشاء مركز تدريب مهني داخل المنطقة لتأهيل العمال على صناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بتراخيص عمل محددة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

🔹 *وزير العمل يعتمد 2.99 مليون جنيه لرعاية 272 عاملاً غير منتظم في 23 محافظة*

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة ،اعتمد الوزير محمد جبران صرف 2 مليون و990 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية وإعانات الحوادث، بينها مليون و580 ألف جنيه لضحايا حادثين بمحافظة المنوفية، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألفًا لكل مصاب. وأكد الوزير استمرار تقديم الدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات.

استجابة إنسانية عاجلة لتوفير فرصة عمل لإحدى الفتيات من ذوي الهمم بالأقصر

وجّه الوزير بسرعة الاستجابة لاستغاثة الفتاة شيماء محمد سعيد من ذوي الهمم، وتم توفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى المنشآت التابعة لمديرية العمل بقنا بنظام العمل عن بُعد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في سوق العمل.

🔹 *روزاليوسف تهدي وزير العمل درعها التذكاري بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها*

أهدت مجلة روزاليوسف درعها التذكاري لمعالي الوزير محمد جبران خلال احتفالها بمرور قرن على تأسيسها، تقديرًا لدوره وجهود الوزارة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم قضايا العمال، وتسلم الدرع نيابة عنه المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي عبدالوهاب خضر.

🔹 *ندوة تثقيفية بالتعاون مع الدفاع الشعبي والعسكري حول الوعي العمالي ومخاطر حروب الجيل الرابع*

نظمت الوزارة ندوة تثقيفية بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تناولت أهمية الوعي الوطني في مواجهة حروب الجيل الرابع. وأكد الوزير أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الوطن، فيما أشاد قائد قوات الدفاع الشعبي بالعامل المصري بوصفه “جندي الإنتاج”. وشهدت الندوة تكريم أسر الشهداء وتسليم عقود لذوي الهمم وشهادات لخريجي التدريب المهني..

🔹 كما واصلت مديريات العمل في كافة المحافظات تنفيذ خطط" الوزارة "بشأن التدريب من أجل التشغيل وتعزيز علاقات العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج ،وتنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد.. كما واصلت "الوزارة " جهودها في توفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج