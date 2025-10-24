الحوار في فكر البابا تواضروس: طريق نحو الوحدة في الإيمان دون التنازل عن العقيدة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، الذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس بوادي النطرون، تحدث فيها عن أهمية الحوار اللاهوتي ودوره في تعميق الفهم المتبادل بين الكنائس.

وأكد قداسة البابا أن الغاية الأساسية من الحوار هي معرفة الآخر وفهمه، والسعي لاكتشاف كيف يعبر كل تقليد كنسي عن الإيمان المشترك بطريقة مميزة تعبّر عن غنى التراث.

الاستماع المتبادل

وأوضح أن الحوار الحقيقي لا يقوم على فرض الرأي أو الدفاع عن الذات، بل على الاستماع المتبادل الذي يتيح للآخر أن يعبّر بحرية وانفتاح عن إيمانه، في ضوء الحق المعلن في المسيح الذي هو "الطريق والحق والحياة".

وأشار قداسته إلى أن الحوار اللاهوتي هو مسيرة نحو الفهم المشترك لقضايا الإيمان، وليس سعياً لإلغاء الاختلافات أو إذابتها، بل لتعميق الإيمان الواحد الذي يوحّد الكنيسة الجامعة. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحوار ليس تنازلاً عن الإيمان، بل شهادة للحق في روح المحبة.