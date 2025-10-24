قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية

حسام الفقي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في عدد من المجالات الطبية والعلاجية .

بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق محمد يوسف وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العلياوالبحوث،والدكتورة شيرين فواز مدير إدارة التعاون الدولي بكلية الطب.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالوفد الأمريكي، مؤكدًا حرص جامعة عين شمس على تعزيز شراكاتها الدولية مع كبرى الجامعات العالمية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب والباحثين في مختلف التخصصات.

وأشار رئيس الجامعة إلى ما تتميز به كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس من إمكانيات بشرية وتجهيزية كبيرة، قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، موضحًا أن مدينة عين شمس الطبية تأتي كأحد أهم المشروعات القومية للجامعة، حيث تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة، وفقًا لمعايير مكافحة العدوى والجودة العالمية، مع تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية، والاهتمام المستمر برفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية.

كما ناقش الجانبان أهمية مستشفى عين
شمس الافتراضي ودوره في تطوير التعليم الطبي وتدريب الطلاب والأطباء باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة والتعلم الرقمي، بما يتيح بيئة تعليمية آمنة ومتقدمة تُحاكي الواقع العملي، وتُسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل الطبي
العالمي.

استعرض الجانبان سبل التعاون في مجال الأبحاث العلمية، خاصة في الأبحاث الطبية المتقدمة والبحوث التطبيقية التي تستهدف إيجاد حلول عملية للتحديات الصحية المعاصرة، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات البحثية بين الجانبين، وتطوير برامج بحثية مشتركة تُسهم في تعزيز جودة المخرجات العلمية وتخدم المجتمعين المصري والأمريكي على حد سواء.

من جانبه، أعرب وفد جامعة تكساس عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، مشيدًا بتاريخها العريق ومكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة. كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات التدريب الطبي والبحث العلمي وتبادل الخبرات، مؤكدين حرصهما على استمرار التواصل والتنسيق.

