مخدرات بـ76 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "الغربية والشرقية".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "الغربية، الشرقية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 935 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو – حشيش – آيس - أفيون" وعدد من الأقراص المخدرة – 81 قطعة سلاح نارى "15 بندقية آلية ، 14 بندقية خرطوش ، 48 فرد خرطوش، 4 طبنجات") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (76) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.