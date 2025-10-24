الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي

أكد محمد الغزاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب، على ثقته الكاملة في وعي الجمعية العمومية للنادي وقدرتها على المشاركة الإيجابية في انتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الحضور والمشاركة واجب تجاه الكيان وتاريخه.



وقال الغزاوي: «الجمعية العمومية للأهلي دائمًا تضرب المثل في الوعي والانتماء، ولا تتأخر أبدًا عندما يتعلق الأمر بمستقبل النادي، وأنا على يقين أن يوم 31 أكتوبر سيشهد حضورًا كبيرًا من الأعضاء للمشاركة في هذا اليوم بما يليق بتاريخ الأهلي ومكانته».



وأوضح الغزاوي أن الندوات الأخيرة التي عقدتها قائمة الكابتن محمود الخطيب في فروع النادي المختلفة شهدت حضورًا مكثفا وتفاعلًا كبيرًا من الأعضاء، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس حرص الجمعية العمومية على متابعة تفاصيل البرنامج والرؤية المستقبلية للقائمة.



وأضاف: «في كل لقاء مع الأعضاء كان هناك حالة من التفاؤل والثقة في المستقبل، بعد استعراض الخطة الاستراتيجية التي تتبناها قائمة الكابتن محمود الخطيب، والتي تستهدف تعزيز مسيرة الأهلي في كل المجالات، خاصة في ملفات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء».



وشدد الغزاوي على أن شعار حملة محمود الخطيب «تنمية واستثمار» لم يكن مجرد عنوان دعائي، لكن هو ترجمة حقيقية لنهج إداري قائم على التوسع في المشروعات الاستثمارية التي تضمن للنادي الاستقرار المالي وتطوير موارده الذاتية، بالتوازي مع مواصلة الاهتمام بالعنصر البشري والجانب الرياضي والاجتماعي.



وأضاف: «الأهلي دائمًا في أيدٍ أمينة بفضل وعي جمعيته العمومية، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من قائمة هدفها العمل باحترافية من أجل المستقبل.. وأدعو كل الأعضاء إلى المشاركة الفعّالة يوم 31 أكتوبر؛ لأن حضورهم هو الرسالة الأقوى في دعم استقرار النادي واستكمال مسيرته».