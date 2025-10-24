قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً
أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده
«الإيمان والأسرار».. قداسة البابا يوضح شروط الوحدة الحقيقية ويؤكد: الطريق ليس سهلا دون حوار لاهوتي
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا
في مؤتمر الكنائس العالمي.. قداسة البابا: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي

أكد محمد الغزاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب، على ثقته الكاملة في وعي الجمعية العمومية للنادي وقدرتها على المشاركة الإيجابية في انتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الحضور والمشاركة واجب تجاه الكيان وتاريخه.


وقال الغزاوي: «الجمعية العمومية للأهلي دائمًا تضرب المثل في الوعي والانتماء، ولا تتأخر أبدًا عندما يتعلق الأمر بمستقبل النادي، وأنا على يقين أن يوم 31 أكتوبر سيشهد حضورًا كبيرًا من الأعضاء للمشاركة في هذا اليوم بما يليق بتاريخ الأهلي ومكانته».


وأوضح الغزاوي أن الندوات الأخيرة التي عقدتها قائمة الكابتن محمود الخطيب في فروع النادي المختلفة شهدت حضورًا مكثفا وتفاعلًا كبيرًا من الأعضاء، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس حرص الجمعية العمومية على متابعة تفاصيل البرنامج والرؤية المستقبلية للقائمة.


وأضاف: «في كل لقاء مع الأعضاء كان هناك حالة من التفاؤل والثقة في المستقبل، بعد استعراض الخطة الاستراتيجية التي تتبناها قائمة الكابتن محمود الخطيب، والتي تستهدف تعزيز مسيرة الأهلي في كل المجالات، خاصة في ملفات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء».


وشدد الغزاوي على أن شعار حملة محمود الخطيب «تنمية واستثمار» لم يكن مجرد عنوان دعائي، لكن هو ترجمة حقيقية لنهج إداري قائم على التوسع في المشروعات الاستثمارية التي تضمن للنادي الاستقرار المالي  وتطوير موارده الذاتية، بالتوازي مع مواصلة الاهتمام بالعنصر البشري والجانب الرياضي والاجتماعي.


وأضاف: «الأهلي دائمًا في أيدٍ أمينة بفضل وعي جمعيته العمومية، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من قائمة هدفها العمل باحترافية من أجل المستقبل.. وأدعو كل الأعضاء إلى المشاركة الفعّالة يوم 31 أكتوبر؛ لأن حضورهم هو  الرسالة الأقوى في دعم استقرار النادي واستكمال مسيرته».

