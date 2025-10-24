يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، رفضه فكرة تولي تدريب الأهلي لفترة قصيرة حال عرض الأمر عليه.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "إذا سبق عُرض علي تولي تدريب الأهلي لفترة مؤقتة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الماضية، فلن أوافق، لأنها مدة قصيرة ولا تمنح المدرب فرصة حقيقية للعمل وتحقيق أهداف واضحة".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "أُقدّر جميع اللاعبين في الدوري المصري، لكن إذا أُتيحت لي فرصة التعاقد مع لاعبين من مصر، سأختار من الأهلي إمام عاشور، ومن الزمالك حسام عبد المجيد أو نبيل عماد دونجا، فهم لاعبون يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب."

وعن أصعب مدرب واجهه، أوضح يورتشيتش: "مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق من أصعب المدربين الذين واجهتهم، فهو مدرب كبير وكان يتمتع بدعم قوي."

كما تحدث عن الانتقادات التي يتعرض لها محمد صلاح نجم ليفربول، قائلًا: "صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، والقرارات في كرة القدم تُتخذ في لحظات خاطفة، وهذا ما يميزه، أحيانًا تكون هناك انطباعات سريعة بعد المباريات، لكنها تزول سريعًا، وصلاح سيستعيد مكانته بلا شك".