اكتتاب عام لبيع 342 مليون سهم من أسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة عبر آلية البناء السعري

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دو، المدرجة في سوق دبي، عن بيع ما يصل إلى 342 مليون سهم بقيمة اسمية 1 درهم تمثل 7.5467% من إجمالي الأسهم الصادرة في رأس مال الشركة.

وهذا الطرح الثانوي المسوق بالكامل من قبل شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال، المساهم البائع، في اكتتاب عام في دول الإمارات فقط.

وسيكون نطاق سعر الطرح بين 9 دراهم إلى 9.90 درهم، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري.

وتبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والثانية اليوم الموافق الـ 8 سبتمبر أيلول، فيما متوقع الانتهاء من فترة الطرح في 12 سبتمبر للشريحتين.

وبحسب الإفصاح، سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للشريحة الثانية التي يقتصر الاكتتاب فيها على المستثمرين المحترفين.

فيما سيخصص 5% من أسهم الطرح بما يمثل نحو 17.1 مليون سهم للشريحة الأولى، بحد أدنى للتخصيص لكل مكتتب ما يصل إلى 500 سهم.

وسيحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت بلا نهاية فترة الاكتتاب.