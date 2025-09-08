قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
ملكة جمال مصر.. الإعلامية ياسمين الخطيب تتعرض لموقف محرج وتثير الجدل| تفاصيل
اقتصاد

اكتتاب عام لبيع 342 مليون سهم من أسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة عبر آلية البناء السعري

وكالة

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دو، المدرجة في سوق دبي، عن بيع ما يصل إلى 342 مليون سهم بقيمة اسمية 1 درهم تمثل 7.5467% من إجمالي الأسهم الصادرة في رأس مال الشركة.

وهذا الطرح الثانوي المسوق بالكامل من قبل شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال، المساهم البائع، في اكتتاب عام في دول الإمارات فقط.

وسيكون نطاق سعر الطرح بين 9 دراهم إلى 9.90 درهم، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري.

وتبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والثانية اليوم الموافق الـ 8 سبتمبر أيلول، فيما متوقع الانتهاء من فترة الطرح في 12 سبتمبر  للشريحتين.

وبحسب الإفصاح، سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للشريحة الثانية التي يقتصر الاكتتاب فيها على المستثمرين المحترفين.

فيما سيخصص 5% من أسهم الطرح بما يمثل نحو 17.1 مليون سهم للشريحة الأولى، بحد أدنى للتخصيص لكل مكتتب ما يصل إلى 500 سهم.

وسيحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت بلا نهاية فترة الاكتتاب.

