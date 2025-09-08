قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025

باسبور
باسبور
محمد غالي

يبحث الراغبون في السفر عن كيفية استخراج جواز السفر بطريقة صحيحة وسهلة، خاصة مع إتاحة وزارة الداخلية خدمة التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتجنب الوقوع في أخطاء مكاتب السفر، وتوفير الوقت والجهد.

خطوات استخراج جواز سفر عبر الإنترنت

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
اختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
رفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.
تحميل 4 صور شخصية ملونة حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
رفع شهادة الجيش أو الموقف من التجنيد للذكور.
تقديم شهادة المؤهل الدراسي حال عدم إثباتها في بطاقة الرقم القومي، أو شهادة قيد للطلاب.
إرفاق وثيقة الزواج للإناث حال الرغبة في إثبات اسم الزوج بالجواز.
سداد الرسوم إلكترونيا، ثم تحديد موعد استلام جواز السفر من مصلحة الجوازات.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

بطاقة رقم قومي سارية المفعول.
شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.
أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة.
شهادة قيد دراسي للطلاب.
شهادة الجيش أو الموقف من التجنيد + صورتين (للذكور).
قسيمة الزواج + صورتين (للسيدات المتزوجات).
أصل بطاقة الرقم القومي للأب + صورتين (للأطفال القصر).
3 صور شخصية ملونة حديثة بخلفية بيضاء.

خطوات استخراج جواز سفر مميكن من المصلحة

التوجه إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة.
الحصول على نموذج 29 جوازات وملء البيانات بخط اليد.
تقديم المستندات المطلوبة لموظف الجوازات.
دفع الرسوم واستلام إيصال رسمي يوضح موعد استلام الجواز.

رسوم استخراج وتجديد جواز السفر

استخراج جواز السفر لأول مرة: 375 جنيها، وصلاحيته 7 سنوات.
تجديد جواز السفر: 500 جنيه.
في حالة عدم وجود مؤهل دراسي: تضاف رسوم إضافية قدرها 400 جنيه.

بهذه الخطوات يمكن للمواطنين استخراج جواز السفر بسهولة سواء عبر الإنترنت أو من خلال مصلحة الجوازات مباشرة، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتجنب التأخير في عملية الإصدار.

يشهد استخراج جواز السفر المستعجل 2025 اهتماما متزايدا من المواطنين، خاصة بعد إتاحة وزارة الداخلية خدمة التقديم الإلكتروني من المنزل، لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الإصدار دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل من المنزل

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
التوجه إلى قسم دليل الخدمات الحكومية – الهجرة والجنسية.
إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.
تعبئة نموذج طلب استخراج الجواز وإرفاق المستندات المطلوبة.
سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.
تحديد موعد ومكان استلام الجواز.

يتم تسليم الجواز المستعجل خلال 48 ساعةفقط، بينما الجواز الفوري يتم تسليمه خلال 24 ساعة.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل من مكتب الجوازات

لمن يفضل الحضور شخصيا إلى مقرات الجوازات يمكن اتباع الخطوات التالية:

سحب نموذج 29 جوازاتمن المكتب المختص.
تقديم المستندات الرسمية المطلوبة.
سداد الرسوم المقررة.
استلام الجواز وفق نوع الطلب (مستعجل – فوري – عادي).

استخراج جواز سفر

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عاما.
شهادة مؤهل دراسي إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي.
3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
شهادة قيد دراسي للطلاب.
شهادة التجنيد أو الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.
قسيمة الزواج للإناث في حالة الرغبة بإثبات اسم الزوج.
بطاقة الرقم القومي لولي الأمر بالنسبة للقصر.

أماكن التقديم

أقسام ومكاتب الجوازات حسب محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية للمقيمين خارج القاهرة الكبرى.

استخراج جواز سفر خطوات استخراج جواز سفر كيفية استخراج جواز السفر وزارة الداخلية

