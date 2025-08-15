من بيتك | خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2025 إلكترونيًا في 48 ساعة

يشهد استخراج جواز سفر مستعجل 2025 إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة بعد أن أطلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية خدماتها الرقمية المتطورة، والتي تتيح إمكانية إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيًا من المنزل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى إنجاز معاملاتهم بشكل عاجل.

استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من المنزل.. خطوات بسيطة

أصبح الآن بإمكان المواطنين استخراج جواز السفر المستعجل من منازلهم، دون الحاجة للذهاب إلى أقسام الجوازات، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية: هنا

التوجه إلى "دليل الخدمات الحكومية" "الهجرة والجنسية".

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

تعبئة نموذج طلب الجواز وإرفاق المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم إلكترونيًا.

تحديد موعد ومكان استلام الجواز.

وتُسلم الجوازات المستعجلة في خلال 48 ساعة، أما الجوازات الفورية فتُسلَّم خلال 24 ساعة فقط.

لمن يفضل الحضور الشخصي.. خطوات الاستخراج من مكتب الجوازات

يمكن للراغبين في التقديم من خلال مكاتب الجوازات استخراج جواز سفر مستعجل 2025 باتباع الخطوات التالية:

سحب نموذج 29 جوازات.

تقديم المستندات الرسمية.

سداد الرسوم.

انتظار إصدار الجواز حسب نوع الطلب (مستعجل – فوري – عادي).

الأوراق المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد مميكنة.

شهادة مؤهل دراسي (إن لم تكن مثبتة في البطاقة).

3 صور شخصية بخلفية بيضاء.

شهادة قيد دراسي للطلبة.

شهادة التجنيد للذكور.

قسيمة الزواج للإناث (إن وُجدت).

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر بالنسبة للقُصّر.

الرسوم والمدة:

جواز سفر مستعجل: 1450 جنيهًا – تسليم خلال 48 ساعة.

جواز سفر عادي: 900 جنيه – تسليم خلال 3 إلى 7 أيام.

أماكن التقديم:

أقسام الجوازات حسب العنوان في بطاقة الرقم القومي.

مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية (لغير المقيمين بالقاهرة).

يستمر العمل بجواز السفر المصري لمدة 7 سنوات من تاريخ الإصدار، ولا يُمدد بعد انتهائه، بل يُستخرج جواز جديد.

بهذه الخدمات المتطورة، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواكبة التطور التكنولوجي، وتيسير الإجراءات الرسمية على المواطنين، خاصة في الحالات العاجلة.