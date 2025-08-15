قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة يترقبها العالم.. بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام الـ5 سنوات.. المعاهد والكليات المتاحة
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من بيتك | خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2025 إلكترونيًا في 48 ساعة

جواز سفر
جواز سفر
رامي المهدي

يشهد استخراج جواز سفر مستعجل 2025 إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة بعد أن أطلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية خدماتها الرقمية المتطورة، والتي تتيح إمكانية إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيًا من المنزل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى إنجاز معاملاتهم بشكل عاجل.

استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من المنزل.. خطوات بسيطة

أصبح الآن بإمكان المواطنين استخراج جواز السفر المستعجل من منازلهم، دون الحاجة للذهاب إلى أقسام الجوازات، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية: هنا 

التوجه إلى "دليل الخدمات الحكومية"  "الهجرة والجنسية".

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

تعبئة نموذج طلب الجواز وإرفاق المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم إلكترونيًا.

تحديد موعد ومكان استلام الجواز.

وتُسلم الجوازات المستعجلة في خلال 48 ساعة، أما الجوازات الفورية فتُسلَّم خلال 24 ساعة فقط.

لمن يفضل الحضور الشخصي.. خطوات الاستخراج من مكتب الجوازات

يمكن للراغبين في التقديم من خلال مكاتب الجوازات استخراج جواز سفر مستعجل 2025 باتباع الخطوات التالية:

سحب نموذج 29 جوازات.

تقديم المستندات الرسمية.

سداد الرسوم.

انتظار إصدار الجواز حسب نوع الطلب (مستعجل – فوري – عادي).

الأوراق المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد مميكنة.

شهادة مؤهل دراسي (إن لم تكن مثبتة في البطاقة).

3 صور شخصية بخلفية بيضاء.

شهادة قيد دراسي للطلبة.

شهادة التجنيد للذكور.

قسيمة الزواج للإناث (إن وُجدت).

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر بالنسبة للقُصّر.

الرسوم والمدة:

جواز سفر مستعجل: 1450 جنيهًا – تسليم خلال 48 ساعة.

جواز سفر عادي: 900 جنيه – تسليم خلال 3 إلى 7 أيام.

أماكن التقديم:

أقسام الجوازات حسب العنوان في بطاقة الرقم القومي.

مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية (لغير المقيمين بالقاهرة).

 

يستمر العمل بجواز السفر المصري لمدة 7 سنوات من تاريخ الإصدار، ولا يُمدد بعد انتهائه، بل يُستخرج جواز جديد.

بهذه الخدمات المتطورة، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواكبة التطور التكنولوجي، وتيسير الإجراءات الرسمية على المواطنين، خاصة في الحالات العاجلة.

استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر مستعجل استخراج جواز سفر مستعجل 2025 وزارة الداخلية الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

ترشيحاتنا

سوشيال ميديا

بلاش بلوك| سالي شاهين تكشف طرق التعامل مع تلقيح الحماة على السوشيال ميديا

القوات المسلحة

أحمد فايق: الجيش المصرى فى البحر لا يهزم أبدا.. ولا يستطيع أحد الانتصار عليه

جانب من الحلقة

الأونروا: الاحتلال سبب معاناة غزة.. ومصر لم تتأخر لحظة في دعم الفلسطينيين

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد