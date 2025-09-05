اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

تواصل جهات التحقيق الكشف عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا تهريب وترويج المواد المخدرة، والتي تورط فيها تشكيل عصابي مكون من 27 متهمًا، من بينهم الإعلامية سارة خليفة، إلى جانب منتج فني، وصاحب شركة، وعدد من السائقين والباعة والمقاولين، حيث يواجه الجميع اتهامات بتصنيع وبيع وترويج وتهريب المواد المخدرة داخل وخارج البلاد.

وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، تحت رقم 6863 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة.

اعترافات تكشف طريقة التهريب

ضمن التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال المتهم "خالد.إ.ف"، عامل، الذي كشف تفاصيل تورطه في عمليات نقل مشبوهة بين الإمارات ومصر، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم في التحقيقات:"سافرت إلى الإمارات في مارس 2023 للعمل في مطعم براتب شهري 1400 درهم، لم يكن كافيًا لتغطية مصاريفي، خاصة أنني مسؤول عن والدتي المريضة وشقيقتي التي كانت تستعد للزواج.

تعرفت خلال عملي على سيدة تدعى سحر، وزوجها دريد (عراقي الجنسية)، وقدما لي عرضًا للمساعدة في تحسين ظروفي."

وأوضح المتهم أنه استُدرج تدريجيًا لنقل "حقائب" إلى مصر، تحتوي على عبوات زجاجية كُتب عليها "منظف ريداتير"، ومواد أخرى معبأة في أكياس برتقالية أو علب بروتين رياضي.

وتابع:"في مايو 2023 سلمني دريد شنطة وطلب مني توصيلها لمصر، وحجز لي تذكرة طيران ذهاب وعودة في اليوم نفسه، عند الوصول، استلم مني الشنطة شخص يدعى خالد، وأعطاني 5 آلاف جنيه، تكررت الرحلة بنفس الطريقة ثلاث مرات خلال أسبوع، حتى تم توقيفي من سلطات الجمارك بسبب تكرار السفر الغريب."

بحسب أقوال المتهمين، ورد اسم سارة خليفة ضمن قائمة المتهمين، حيث تواجه اتهامات بالمشاركة في تسهيل عمليات التسليم والاستلام داخل مصر، والتنسيق مع أفراد التشكيل العصابي.

كما، كشفت التحقيقات جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تفاصيل إعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار.

ونفت سارة خليفة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بتلك الواقعة، وأنها لم تكن على علم بالتهم المنسوبة إليها، كما ذكرت في إفادتها أنها تلقت مكالمة من "أم فتحي" تحذرها من تواجد الأمن في المنطقة وطلبت منها مغادرة منزلها، لكنها قررت البقاء ولم تترك المكان.

وعن تفتيش منزلها، أكد الضباط أنهم ضبطوا بعض المبالغ المالية والعملات الأجنبية والذهب في خزنة غرفتها، كما استجوبوها عن صلتها ببعض الأفراد، مشيرين إلى تورطهم في تهريب المواد المخدرة.

وقالت سارة خليفة خلال التحقيقات، إنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد أفراد العصابة يدعى "أم فتحي" تحذرها من مداهمة الشرطة لمنزلها، داعية إياها إلى مغادرة المنزل، وهو ما رفضته خليفة، وفي اليوم التالي، تمت مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن حيث تم العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومواد أخرى قد تشير إلى نشاط غير قانوني.



