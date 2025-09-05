قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سارة خليفة
سارة خليفة

تواصل جهات التحقيق الكشف عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا تهريب وترويج المواد المخدرة، والتي تورط فيها تشكيل عصابي مكون من 27 متهمًا، من بينهم الإعلامية سارة خليفة، إلى جانب منتج فني، وصاحب شركة، وعدد من السائقين والباعة والمقاولين، حيث يواجه الجميع اتهامات بتصنيع وبيع وترويج وتهريب المواد المخدرة داخل وخارج البلاد.

وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، تحت رقم 6863 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة.

اعترافات تكشف طريقة التهريب

ضمن التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال المتهم "خالد.إ.ف"، عامل، الذي كشف تفاصيل تورطه في عمليات نقل مشبوهة بين الإمارات ومصر، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم في التحقيقات:"سافرت إلى الإمارات في مارس 2023 للعمل في مطعم براتب شهري 1400 درهم، لم يكن كافيًا لتغطية مصاريفي، خاصة أنني مسؤول عن والدتي المريضة وشقيقتي التي كانت تستعد للزواج.

تعرفت خلال عملي على سيدة تدعى سحر، وزوجها دريد (عراقي الجنسية)، وقدما لي عرضًا للمساعدة في تحسين ظروفي."

وأوضح المتهم أنه استُدرج تدريجيًا لنقل "حقائب" إلى مصر، تحتوي على عبوات زجاجية كُتب عليها "منظف ريداتير"، ومواد أخرى معبأة في أكياس برتقالية أو علب بروتين رياضي.

وتابع:"في مايو 2023 سلمني دريد شنطة وطلب مني توصيلها لمصر، وحجز لي تذكرة طيران ذهاب وعودة في اليوم نفسه، عند الوصول، استلم مني الشنطة شخص يدعى خالد، وأعطاني 5 آلاف جنيه، تكررت الرحلة بنفس الطريقة ثلاث مرات خلال أسبوع، حتى تم توقيفي من سلطات الجمارك بسبب تكرار السفر الغريب."

 بحسب أقوال المتهمين، ورد اسم سارة خليفة ضمن قائمة المتهمين، حيث تواجه اتهامات بالمشاركة في تسهيل عمليات التسليم والاستلام داخل مصر، والتنسيق مع أفراد التشكيل العصابي.

كما، كشفت التحقيقات جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تفاصيل إعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار.

ونفت سارة خليفة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بتلك الواقعة، وأنها لم تكن على علم بالتهم المنسوبة إليها، كما ذكرت في إفادتها أنها تلقت مكالمة من "أم فتحي" تحذرها من تواجد الأمن في المنطقة وطلبت منها مغادرة منزلها، لكنها قررت البقاء ولم تترك المكان.

وعن تفتيش منزلها، أكد الضباط أنهم ضبطوا بعض المبالغ المالية والعملات الأجنبية والذهب في خزنة غرفتها، كما استجوبوها عن صلتها ببعض الأفراد، مشيرين إلى تورطهم في تهريب المواد المخدرة.

وتم القبض عليها بناءً على معلومات تفيد بتورطها في تشكيل عصابة تهدف إلى إدخال المخدرات إلى مصر، وقد نفت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها خلال الاستجواب، حيث أكدت أنها لا تعرف شيئًا عن القضايا الموجهة ضدها.

وقالت سارة خليفة خلال التحقيقات، إنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد أفراد العصابة يدعى "أم فتحي" تحذرها من مداهمة الشرطة لمنزلها، داعية إياها إلى مغادرة المنزل، وهو ما رفضته خليفة، وفي اليوم التالي، تمت مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن حيث تم العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومواد أخرى قد تشير إلى نشاط غير قانوني.


 

الإعلامية سارة خليفة سارة خليفة جهات التحقيق تصنيع وبيع وترويج وتهريب المواد المخدرة المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المجلس النرويجي: حقوق أهالي غزة ضائعة بين القصف المستمر والحاجة للمساعدات

غزة

المجلس النرويجي للاجئين يحذر من ارتفاع أعداد المدنيين المعتقلين في غزة

غزة

الأزمة الإنسانية في غزة تتصاعد والمجلس النرويجي للاجئين يطلق تحذيراً

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد