اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم أولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغًا من الاهالي يفيد بتضررهم من شخصين يروجان للمواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وقيام عاطلين باتخاذ منطقة الوايلي مكانا لترويج مخدر الآيس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهمين، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس والأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.