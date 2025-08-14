تجديد حبس المتهم بالتحرش بسيدات حال استقلالهن سيارة أجرة بالبساتين

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شاب 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتحرش بإحدي السيدات حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم شرطة البساتين.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل ، مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.