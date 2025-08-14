تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ شخص بتهمة إصابة شاب بعاهة مستديمة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة إصابة شاب بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض بالقاهرة.

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص له معلومات جنائية وبحوزته سلاح أبيض كتر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.