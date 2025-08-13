قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى النبي بالمداومة عليها كل ليلة؟
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني
خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

بوسي الأسد
بوسي الأسد
رامي المهدي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.

وكشفت الفحص الفني لتلك الحسابات عن وجود مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وحركات خادشه، وتعمد إبراز أجزاء حساسة من الجسد، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تحريضًا على الفسق والإخلال بالآداب العامة، بهدف زيادة عدد المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مادية.

كما تم ضبط زجاجة خمور مفتوحة، ومبلغ مالي قدره 23,500 جنيه، وثلاث باروكات شعر كانت تستخدمها المتهمة في تصوير الفيديوهات، وفقًا لما جاء في محضر الضبط.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها تقوم بتصوير ونشر المقاطع عبر حساباتها لتحقيق مكاسب مالية من المشاهدات، مشيرة إلى أنها تعلم بتفاعل الجمهور مع تلك المواد، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قررت جهات التحقيق، حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مينا ناجي، محامي الراقصة بوسي الأسد، إن جهات التحقيق واصلت التحقيق مع موكلتي منذ ظهر اليوم.


 

بوسي الأسد صانعة المحتوى اخبار الحوادث منطقة هضبة الأهرام

المزيد

