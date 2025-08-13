الراقصة بوسي الأسد تعترف: تلقيت عروض لممارسة الجنـ.ـس ووافقت.. تفاصيل مثيرة

اعترفت الراقصة بوسي الأسد، خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر مقاطع مثيرة وخادشه للحياء بغرض زيادة نسب المشاهدة، واستقطاب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من المنصات.

كما اعترفت، الراقصة بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها".

واعترفت المتهمة كذلك أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.

وكشفت الفحص الفني لتلك الحسابات عن وجود مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وحركات خادشه، وتعمد إبراز أجزاء حساسة من الجسد، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تحريضًا على الفسق والإخلال بالآداب العامة، بهدف زيادة عدد المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مادية.

كما تم ضبط زجاجة خمور مفتوحة، ومبلغ مالي قدره 23,500 جنيه، وثلاث باروكات شعر كانت تستخدمها المتهمة في تصوير الفيديوهات، وفقًا لما جاء في محضر الضبط.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها تقوم بتصوير ونشر المقاطع عبر حساباتها لتحقيق مكاسب مالية من المشاهدات، مشيرة إلى أنها تعلم بتفاعل الجمهور مع تلك المواد، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قررت جهات التحقيق، حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مينا ناجي، محامي الراقصة بوسي الأسد، إن جهات التحقيق واصلت التحقيق مع موكلتي منذ ظهر اليوم.