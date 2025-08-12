قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.


 

وجاءت اقوال المتهمة سارة خليفة كالآتي 


 

س.. ما الذي اسفر عنه ضبطك وتفتيش مسكنك؟


 

ج.. هما لقيوا فلوس وذهب.



 

س وما علاقتك بالشخص الظاهر في الفيديوهات ويدعى مسعد شعبان؟



 

ج الراجل ده اسمه مسعد شعبان وكان شغال سواق على عربيتي وكنت با امنله جدا وبعد كده سابني وراح اشتغل مع شخص تاني وبعدها اتفقوا مع بعض يطلعوا يسرقوا فلوس من بيت فتحي اللي هو متهم في القضية وبكدة يبقوا اخدوا فلوس من الاثنين، وبالنسبة للواقعة اللي تخصني انا في البيت عندي ان مسعد كان معاه مفتاح البيت بتاعي و سال البواب بتاعنا قاله استاذه سارة فين النهاردة وانا مكنتش موجودة مسافرة الاسكندرية ومش فاكرة الموضوع ده كان امتى وتقريبا قبل تاريخ الفيديو ده بيومين وانا رجعت البيت من السفر وفي يوم وانا في البيت لقيت باب الشقة بيتفتح وانا استخبيت ورا الستارة وبصيت من ورا الستارة عشان اشوف كام واحد لقيته مسعد بس ولما طلعتله لقيته بيقولي استاذة سارة انا مش جاي اسرق فلوس انا جاي اخد الرخصة بتاعتي قولتله انا هلم عليك الجيران دلوقتي وكنت هاتصل بالنجدة قالي ابوس ايدك ماتحبسنيش انا راجل غلبان وبتوع الأمن طلعوا وقالولي خلاص سامحيه فسالته معاك مفتاح البيت ليه لغاية دلوقتي قالي حضرتك كنت سايبه نسخة منه.



 

س.. وما مضمون الحوار الذي دار بينكما حينها ؟


 

ج هو قالي انا مش جاي اسرق فلوس انا جاي اخذ بطاقتي ورخصتي


 

س..  وما التصرف الذي بدر منك حال دلوفه مسكنك حينها ؟


 

ج .. بلغت الجيران وكنت عاوزة ابلغ النجدة.


 

س وما الذي حال دون ابلاغك الشرطة النجدة حينها؟


 

ج لان مسعد كان معاه اتنين تحت العمارة عشان ياخدوا الحجات اللي هيسرقوها من الشقة ولما الناس اتلمت الاثنين الى اللي مع مسعد كلموا فتحي وقالوله اني عاووة ابلغ الشرطة على مسعد واحبسه.


 

س.. وما التصرف الذي بدر من المتهم فتحي خالد فتحي حيال ما تم ؟ اخباره به من هذين الشخصين.


 

ج هو بعت اتنين عندي في البيت عشان يتخافوا مع مسعد سعد وحصلت المشلكة اللي في الفيديو في البيت عندي.


 

 س..  وماهي بيانات الشخصين اللذين حضرا الى مسكنك.


 

ج.. انا معرفهمش


 

م وهل سمحت فما بالدخول المسكنك والاستقرار بداخله؟


 

ج انا مدخلتهمش الباب كان مفتوح.


 

س.. وما قولك حيث ان مقطع الفيديو محل واقعة التعدي على المدعو مسعد  يظهر به هذان الشخصين  بارتكاب الافعال المادية الواقعة التعدي في حين ان المنزل في حالة هدوء واستقرار ؟


 

ج لما الاثنين دول جم قالولي احنا هناخد مسعد ونتكلم معاه في الأوضة وسالت مسعد تعرفهم قالي ايوة اعرفهم.


 

س.. وما الأحداث التي دارت داخل تلك الغرفة حينها تحديدا؟


 

ج اول ما سمعت زعيق وضرب في الأوصة فتحت عليهم الأوضة ومشيتهم وقولتهم اطلعوا برة.


 

س . وهل استجاب المجهولين لذلك ؟


 

ج اول ما قولتلهم هبلغ النجدة خرجوا من البيت.



 

س..  وما التصرف الذي بدر منك حيال تلك الحالة.


 

ج انا وديته المستشفى وقولتله تعالي يا مسعد تعمل تقرير طبي.



 

س.. ما قولك فيما ورد بمحضر التحريات المؤرخ في ٢٠٢٥/٤/١٧ الساعة ١١ صباح صباحا بمعرفة الرائد محمد محسن مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.


 

ج معلمتش حاجه 



 

س.. هل من علاقة أو خلافات سابقة فيما بينك وبين الرائد محمد محسن و الرائد احمد البطل بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.


 

ج لا معرفش ظابط اسمه محمد محسن

س ..انتي متهمة واخرين مجهولين بالتعدي على المدعو مسجد شعبان دون أمر احد الحكام وكان ذلك مصحوبا بضرب بدني على النحو المبين بالأوراق.


 

ج انا معملتش حاجة وهو اللي اتعدوا  عليا في بيتي.


 

س انتي متهمة واخرين مجهولين بهتك عرض المجني عليه المدعو / مسعد شعبان بان جرديه والمجهولين من ملابسه واعتديتم عليه اعتداءات جنسية واحداث اصابته عبدا في مواضع عليه والبحتم تلك الأفعال بتصويره عاريا عن ملابسه متاثرا باصابته محل الالهام السابق على النحو المبين بالأوراق؟


 

ج انا معملتش حاجة وهو اللي اتعدوا عليا في ببني.

سارة خليفة المواد المخدرة المذيعة سارة خليفة اخبار الحوادث

