اعتداء جنسي في منزل سارة خليفة.. التحقيقات تكشف المستور.. تفاصيل مثيرة

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات أنه تم فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة وبالدلوف الى تطبيق الاحتفاظ بالصور والمقاطع والمسمى باللغة الانجليزية photo vault و تمرير كلمة المرور الخاص بتطبيق ٥٠٥٠ تبين وجود مقطع فيديو ومدته ٧:٥١ دقيقة ويظهر به احد الاشخاص عاريا عن ملابسه بداخل غرفة نوم (خاصة بمنزل المتهمة الماثلة الذي سبق وان عايناه بمعرفتنا ويقوم اشخاص مجهولين غير ظاهرين بوجوههم بالمقطع ويقوموا بالتعدي على الشخص العاري باعتداءات جنسية واحداث اصابات باستخدام ايديهم وارجلهم.

وجاءت أقوالها كالآتي:

س.. ما صلتك بالمقاطع السابق عرضها عليك وبما تعلل وجودها على هاتفك المحمول؟

ج المقاطع دي في بيتي.

س.. ما صلتك بالاحراز السالف عرضها عليك.

ج.. الفلوس والذهب وموبايلاتي الخمسة، والتليفون الفضي ايفون ١٥ والازرق والذهبي ٣ كاميرات والذهبي بعدد ٢ كاميرا والذهب.

س.. منذ متي تمتلكي الهاتف المحمول المضبوط بحوزتك ؟

ج انا مش فاكره اشتريتهم أمتي بس عامة انا بشتري كل تليفون بيطلع حديث

س.. وهل استخدم احد تلك الهواتف من قبلك ؟

ج.. لا انا بشتريهم جداد ومحدش اشتراهم قبلي.

حددت المحكمة المختصة، الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لمحاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا - من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.